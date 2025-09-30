Qué pasó con los precios de los inmuebles tras el triunfo electoral de Axel Kicillof

La venta de inmuebles viene de dos años de recuperación de demanda y precios. La inestabilidad económica y el triunfo de Axel Kicillof abren un nuevo escenario.

La inestabilidad económica y el clima político tras el triunfo de Axel Kicillof marcan un nuevo escenario en Argentina de los últimos meses y esto es seguido de cerca en algunos sectores. El mercado inmobiliario está directamente relacionado a lo que sucede con el tipo de cambio y las expectativas en operaciones con inmuebles en el mediano y corto plazo.

Las elecciones legislativas bonaerenses del pasado 7 de septiembre encendieron la luz de alarma en los operadores del sector por el impacto que puede tener en el comportamiento de compradores y vendedores.

El rubro inmobiliario viene de dos años de recuperación en cuanto a demanda y precios, y un cambio en las reglas de juego puede provocar un efecto no deseado.

La lupa en el mercado Con este panorama incierto, la Universidad de San Andrés (UDESA) y Mercado Libre difundieron su informe sobre el mercado inmobiliario de septiembre. Estas son sus principales conclusiones en base a las publicaciones en el portal de comercio electrónico:

Considerando el stock de publicaciones de propiedades activas localizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en septiembre de 2025, se registró una variación interanual (septiembre de 2025 respecto a septiembre de 2024) del precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de casas de 0,7%. En cuanto a los departamentos, se registró una variación del 6,7% respecto a septiembre de 2024.

Distinguiendo entre Gran Buenos Aires (GBA) Norte, Sur y Oeste y considerando los cambios interanuales, se observan variaciones en el precio en dólares por metro cuadrado de casas del 1,8% en CABA, del 3,1% en GBA Norte, del 0,8% en GBA Sur, y del 2,9% en GBA Oeste.