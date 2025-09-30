Boom de importaciones: 85.000 personas participaron de un evento virtual

El lunes por la noche se conectaron en vivo unas 15.000 personas (y otras 70.000 lo hicieron en diferido) para participar del evento " De cero a importador pro ", un ciclo de tres encuentros sobre importaciones desde China , un fenómeno económico que no para de crecer en Argentina .

Según datos de la consultora Argendata, en 2025 las importaciones representaron el 32 % del PBI, un nivel que no se alcanzaba desde hace 135 años.

“No se trata solo de traer productos. Acá enseñamos cómo arrancar con poco capital, cómo elegir qué vale la pena vender, cómo evitar los errores típicos de aduana o proveedores, y cómo convertir esa importación en un negocio real”, explicó Woker Méndez, fundador de Estilo Bunker y Achievers Academy, que estuvo a cargo de la capacitación.

El empresario entregó además un “kit del importador”, con cuatro herramientas básicas: un radar de productos en tendencia, un checklist de pasos, un calendario y un diccionario para emprendedores. “El kit es el punto de partida para cualquiera que quiera traer sus primeros productos de afuera”, señaló.

Sobre la capacitación, Woker afirmó: “Entendí que la importación no es solo traer productos. Es una llave que te abre la puerta a tu propio negocio, a tu libertad y a dejar de depender de un sueldo o de la suerte”.

El contexto económico también fue parte de la exposición. “Hoy Argentina vive un momento único para importar. Se eliminaron varias trabas, se redujeron aranceles en productos clave y el proceso es más ágil que hace unos años”, dijo. Y agregó: “Podés traer productos que acá no existen o que se venden caros y con baja calidad. Además los costos de entrada son más bajos: podés empezar chico, validar y escalar sin necesidad de grandes depósitos ni inversiones iniciales”.