Viajeros del mundo eligieron a un restaurante de Mendoza como uno de los mejores en alta cocina

La gastronomía mendocina sigue demostrando sus credenciales ante el mundo . Revalidando el alto nivel que viene teniendo la provincia en los últimos años, ahora un restaurante de Mendoza se ubicó en el puesto número cuatro de los mejores establecimientos de alta cocina del mundo, elegido por miles de viajeros de todas partes del planeta.

Se trata de Abrasado , de Bodega Los Toneles, que fue incluido en Traveler's Choice Best of the Best 2025 – Fine Dining, un listado que fue encabezado por Fogón Asado, ubicado en Buenos Aires, seguido por Izakaya High Japanese Cuisine de Mallorca (España) y The Witchery Restaurant de Edimburgo (Reino Unido).

Con más de cuatro mil reseñas que le dio un promedio de 4,8 sobre 5, el restaurante ubicado en Guaymallén también se quedó con el segundo puesto a nivel continental. Los galardones reconocen los destinos, los hoteles, las playas, las actividades y los restaurantes favoritos de los viajeros en todo el mundo, en función de las opiniones y las calificaciones recopiladas durante 12 meses.

“Es un orgullo enorme para todo el equipo de Abrasado y Bodega Los Toneles. Ha sido un año desafiante para el rubro y esta noticia nos impulsa para lo que viene. Este logro es de cada persona que hace posible el proyecto y de quienes nos eligen cada día; ellos reconocen el trabajo que hay detrás de cada experiencia”, sostuvo Gonzalo Romero Conill, gerente general de Abrasado.

Identificado por sus carnes maduradas y cocina de fuego, Abrasado no es la primera vez que es reconocido internacionalmente . De acuerdo a la reseña de Tripadvisor, organizador de los premios, se trata de “una propuesta cosmopolita de vanguardia. Carnes Dry Aged Beef y una amplia propuesta de platos gourmet en pastas, pesca, opciones vegetarianas y sin TACC”.

Bodegas Los Toneles sumó además un segundo reconocimiento para La Casona Art & Coffee, su propuesta donde combina café de especialidad tostado a medida, pastelería de autor que rota con la temporada y panadería artesanal de fermentación lenta con arte. La misma obtuvo el Travellers’ Choice 2025, que distingue a los establecimientos mejor valorados por los viajeros.

salon abrasado los toneles.jpg retaurant abrasado bodega los toneles

Argentina entre la favorita de los viajeros del mundo

La distinción para el restaurante mendocino no fue la única que se llevó Argentina a nivel mundial. Como mencionamos, Fogón Asado, ubicado en Buenos Aires, fue considerado el mejor del mundo en la categoría alta cocina. En tanto, El Mercado, también de tierras bonaerenses, quedó en el puesto 12 en los Tripadvisor's 25th Anniversary.

Buenos Aires se quedó con la novena colocación entre los destinos gastronómicos de esta edición de los Traveler's Choice Best of the Best 2025, una categoría que fue liderada por ciudades como Roma, Londres y Marrakech. La capital argentina fue la segunda de Latinoamérica en el ránking, ya que Lima quedó en el puesto número siete y a nivel mundial quedó por encima de sitios como Atenas, Nueva York, Bangkok, Estambul o Copenhague.

También, la ciudad porteña fue incluida en el ránking de los mejores destinos en el Tripadvisor's 25th Anniversary, quedando en el puesto número 22 en el mundo, y en el vigésimo lugar dentro de los mejores lugares para viajar por una luna de miel.

En la categoría de alojamientos, Fierro Hotel Buenos Aires, administrado por Resolve, proyecto del chef irlandes Edward Holloway y la argentina Constanza Pro (con base en Mendoza), quedó en el puesto 23 en “Small & Boutique” en todo el mundo.