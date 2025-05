Un lodge mendocino quedó entre los mejores hoteles del mundo

Mendoza se sigue posicionando en el mundo como un gran destino turístico. Esta vez, de la mano de un alojamiento de Luján de Cuyo, la provincia quedó en un lugar privilegiado entre las ciudades que cuentan con sitios y experiencias de primer nivel. Al menos así lo demostró la última edición de los Travelers' Choice Awards Best of the Best 2025.

En las últimas horas se dieron a conocer lo más destacado por los usuarios de TripAdvisor para las categorías de Destinos, Playas y Hoteles y un alojamiento mendocino ocupó un lugar muy especial. En su edición número 25, la agencia de viaje además compartió los nuevos Traveller’s Choice, un reconocimiento que solo se da a los alojamientos, atracciones y restaurantes que reciben constantemente excelentes críticas de los viajeros y están clasificados dentro del 10% de las mejores propiedades en la plataforma.

En ese selecto grupo fue que se ubicó Rosell Boher Lodge, una distinción que recibió por segunda vez en su historia. “Este es, sin dudas, un logro de todo un equipo que, día a día, se esfuerza en sus tareas para dar lo mejor de sí. Nos hace muy felices saber que nuestros huéspedes valoran y reconocen ese esfuerzo a través de sus calificaciones. Hoy, Tripadvisor es claramente un referente mundial en hotelería y es un honor ser parte del Traveller's Choice”, comentó Alejandra Gil Posleman, gerente del lugar.

Rosell Boher Lodge se emplaza en Alto Agrelo, a 45km de la Ciudad de Mendoza, y rodeado de unas 40 hectáreas de viñedos propios. Cuenta con un spa de montaña, guest-house con su master suite y 11 villas privadas con sus propias cavas subterráneas, hogar, jacuzzi y fogón individual en cada terraza. Además, fue calificado como el mejor de los hoteles pequeños de la “Tierra del Malbec”.

La plataforma online de viajes premia cada año a los destinos, hoteles, restaurantes y cosas para hacer favoritos de los viajeros en todo el mundo, según reseñas y calificaciones recopiladas durante 12 meses.

Rosell Boher cuenta con una guest-house y 11 villas privadas. Foto: Rosell Boher

Argentina, con un lugar especial

Más allá del reconocimiento del alojamiento mendocino, el turismo argentino también tuvo un lugar especial en los listados. Entre lo más destacado está Buenos Aires que quedó en el puesto número 9 en el top de destinos gastronómicos del mundo, un listado encabezado por Roma, Londres y Marrakech.

En la categoría de alojamientos, Fierro Hotel Buenos Aires, administrado por Resolve, proyecto del chef irlandes Edward Holloway y la argentina Constanza Pro (con base en Mendoza), quedó en el puesto 23 en “Small & Boutique” en todo el mundo.

En tanto, en las categorías Luxury, All-Inclusive y B&Bs and Inns, Argentina tuvo dos en cada uno de ellos en la división de Sudamérica: Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery, se quedó con el puesto 11 en la categoría Luxury y Los Pinos Resort & Spa Termal (Termas de Río Hondo) en el puesto 25 de esa misma categoría y en puesto 8 en All-Inclusive, donde también se anotó Bolacua Hotel De Campo - All Inclusive (Gualeguaychu), que quedó en el puesto 5.

Por su parte, Ruca Lemu (Chascomús), se ubicó en el puesto 10 en la categoría B&Bs and Inns y Cabañas Bosque Dormido (San Carlos de Bariloche), en puesto 17.