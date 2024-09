Tres restaurantes de Mendoza quedaron entre los mejores 10 del mundo: cuáles son

Que Mendoza cuenta con experiencias turísticas de primer nivel no es un secreto. Ahora, ese gran nivel ha sido validado por uno de los premios más reconocidos del mundo. La agencia de viaje on line TripAdvisor presentó los ganadores de los Travellers’ Choice Awards de 2024, donde la provincia fue elegida como uno de los destinos gastronómicos del mundo y tres representantes de la provincia fueron distinguidos en la categoría de restaurante en “alta cocina”, "al aire libre" e “informales”. Sin embargo, esas no fueron las únicas para el país, ya que Buenos Aires y la Patagonia también se metieron entre los ganadores.

Los galardones reconocen los destinos, los hoteles, las playas, las actividades y los restaurantes favoritos de los viajeros en todo el mundo, en función de las opiniones y las calificaciones recopiladas durante 12 meses. Así, mientras Mendoza se ubicó en el puesto 20 de los destinos de comida más relevantes del mundo -Buenos Aires quedó en el lugar número 25 y la lista la encabezaron Hanói (Vietnam), Roma (Italia) y Creta (Grecia)-, los restaurantes Casa Vigil, Abrasado y Carolino Cocina de Estación entraron en el top 10 de “Alta Cocina”, "Al aire libre" y “Restaurantes informales”, respectivamente.

“Cuando estés buscando la crème-de-la-crème, estos son los lugares que vale la pena visitar en la lista de espera”, así presenta TripAdvisor la categoría “Alta Cocina”, donde Casa Vigil, el restaurante bodega maipucino de Aleanna, nacida de la sociedad de Alejandro Vigil y Adrianna Catena y donde el enólogo hace sus vinos “El Enemigo”, quedó en la cuarta colocación. Este espacio cuenta además con una Estrella Michelin y una Estrella Verde otorgada por la guía internacional.

Casa Vigil es el cuarto restaurante en el listado de "Alta Cocina" de Travellers’ Choice Awards de 2024.

Este segmento fue encabezado por Restaurant Pic, de Valence France, donde la argentina Paz Levinson se desempeña como Cheffe Sommelière Exécutive del grupo gastronómico que acumula 10 Estrellas Michelin.

Para aquellos turistas que buscan algo "Al aire libre", una de las mejores opciones del mundo está en Mendoza: Abrasado, el restaurante de Bodega Los Toneles quedó en la sexta colocación de la categoría que fue encabezada por Thes "Greek Creative Cuisine" de Atena, Grecia. El restaurante, incluido como uno de los recomendados por la Guía Michelin en la provincia es propiedad de Familia Millán (supermercados Átomo y Olivícola Laur, entre otras empresas) y se distingue por sus carnes maduradas y los productos de estación, así como sus pop ups, recibiendo a otros proyectos de todo el país y la región.

Abrasado, de Bodega Los Toneles, fue elegido entre los mejores del mundo.

Carolino Cocina de Estación, ubicado en pleno centro mendocino en Perú 776 de Ciudad, quedó en la séptima colocación de la categoría “Restaurantes informales”. “Pueden ser informales, pero no hay nada casual sobre cuánto los aman los viajeros. Porque una comida muy buena y un ambiente muy bueno son un combo ganador”, definieron la categoría desde la agencia online.

En este caso, la cima se la llevó Organika, restaurante de Cuzco, Perú. En tanto, la mejor “Joya oculta” para los viajeros es “Ponchos Food & Wines” de Aguas Calientes, Perú, y el país incaico también tiene el mejor “Vegano y vegetariano”, con Chia Vegan Kitchen, de Cusco.

Carolino Cocina de Estación fue uno de los representantes mendocinos entre los mejores del mundo. Foto: Web Carolino Cocina de Estación

Presencia argentina en los listados

En cuanto destinos, además de aparecer Mendoza y Buenos Aires como grandes opciones para los viajeros que buscan una experiencia gastronómica, la “Ciudad de la Furia” también aparece en el puesto 20 como destino cultural.

En el caso de las playas, hay presencia nacional entre las mejores de América del Sur. Playa Las Canteras de Puerto Madryn ocupa el puesto cuatro y “con aguas color azul profundo” se presenta como “ideal para nadar o surfear”. Además de ser conocida por “sus avistamientos de ballenas y atardeceres increíbles”.

También de la ciudad costera de Chubut, en el puesto seis quedó la Playa El Doradillo. Mientras que, para completar un trío patagónico, la Playa Quila Quina de San Martín de Los Andes se ubicó en la décima colocación.

Entre las actividades recomendadas, Argentina tiene la mejor del mundo en la categoría de “Comidas y bebidas”, con “¡Aventura gastronómica local en Buenos Aires con Sherpa Food Tours!”, como la mejor calificada en TripAdvisor, incluso por encima de opciones de Vietnam, Reino Unido, España o Italia, entre otras.