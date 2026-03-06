Cuánto pagará el Gobierno para que la Guía Michelin continúe en Mendoza

El Gobierno de Mendoza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunciaron este viernes que la Guía Michelin seguirá en ambas jurisdicciones por este año 2026, y que el 13 de julio se conocerán a los restaurantes y hoteles ganadores de las distinciones.

El anuncio lo hicieron el gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, en el cuarto piso de Casa de Gobierno, por lo que la Guía, que aterrizó en el país en 2024, seguirá al menos un año más.

Si bien no se realizará la tradicional gala de la Guía por su alto costo -se supo hacer tanto en CABA en 2024 como en Mendoza en 2025-, ambos gobiernos salieron a tranquilizar al sector gastronómico, que solicitaba la continuidad de la Guía Michelin, que atrae al turismo de alto poder adquisitivo de todo el mundo.

Para esto, cada jurisdicción desembolsará "unos U$S 200.000" para garantizar la continuidad de la Guía Michelin en la provincia, según dijo el presidente del Ente de Turismo de CABA, Valentín Díaz Gilligan. Antes, el financiamiento había salido en parte de las arcas del Gobierno Nacional.

“El monto es exactamente el mismo que antes pagaba el gobierno nacional, cada jurisdicción va a pagar aproximadamente U$S 200.000”, afirmó, lo que representa, en pesos, unos $287 millones.

Según el funcionario, el objetivo es mantener a los destinos argentinos dentro del circuito gastronómico global. “Para nosotros esto es una inversión que nos pidió el sector privado y que nos pone a jugar en una liga internacional que es muy relevante”, sostuvo.

Sin gala por "austeridad" y premios a partir de julio

Como parte del nuevo esquema de financiamiento, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires acordaron suspender este año la gala de premiación, que implicaba un gasto adicional similar al del aporte anual.

“Hemos decidido no realizar este año una gala que suponía una inversión de un monto similar y en una lógica de austeridad solamente vamos a anunciar los ganadores”, explicó Díaz Gilligan.

jorge macri alfredo cornejo 2 Alf Ponce/MDZ

En cambio, cada jurisdicción realizará posteriormente la entrega de placas a los restaurantes distinguidos.

Los premios correspondientes a la próxima edición se anunciarían el 13 de julio, aunque la definición final depende de la propia guía.

Mendoza busca consolidarse como destino gastronómico

En paralelo, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, defendió la decisión de sostener el acuerdo y aseguró que la guía funciona como una herramienta de promoción internacional.

gabriela testa guia michelin Alf Ponce Mercado / MDZ

“El posicionamiento internacional nunca tiene ese costo. La guía es un facilitador para entrar en un universo de destinos de turismo gastronómico de gran relevancia”, afirmó.

Según explicó, desde la llegada de la guía se registró un crecimiento en la actividad de los restaurantes distinguidos. “Hay aumento de comensales, de reservas y de trabajo en esos restaurantes. En general sucede en todas las ofertas de alta gama, tanto en alojamiento como en gastronomía”, señaló.

Además, destacó que la guía no solo premia restaurantes, sino que también otorga reconocimientos a hoteles y podría sumar nuevas distinciones vinculadas al enoturismo.

“La guía Michelin no solo ha premiado restaurantes en nuestras dos jurisdicciones, sino también alojamientos con sus llaves, y se viene también un reconocimiento para las bodegas”, indicó.

Díaz Gilligan agregó que la Gastronomía "es una de las principales motivaciones a la hora de elegir un destino, de hacer un viaje o quedarse más días”. El funcionario remarcó que la inclusión de los destinos argentinos los posiciona junto a grandes ciudades gastronómicas del mundo como París, Madrid y Nueva York.