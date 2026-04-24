Caso Marcelo D'Agostino: "No le creen a la víctima", la fuerte denuncia de la querella

La abogada de la denunciante de Marcelo D’Agostino , María Elena Quintero, cuestionó el abordaje judicial del caso y sostuvo que no se está investigando con perspectiva de género ni considerando la desigualdad de poder entre las partes.

En diálogo con MDZ Radio , planteó que “se han apartado en primer lugar de los estándares probatorios, de la debida diligencia reforzada que tiene que tener el Estado para investigar hechos de violencia de género”.

Quintero remarcó que los hechos “no son hechos individuales” sino que deben analizarse “en un contexto de género en una situación enmarcada con una persona que ostentaba mucho poder en la justicia”. En ese sentido, advirtió que “ese temor fundado a la víctima para poder poner en marcha los mecanismos que ella tiene a disposición, esto es denunciar básicamente a una persona con este poder, es un temor fundado, nada de esto ha sido tenido en cuenta”.

Según indicó, la causa “ha sido tratada como un delito común sin el contexto de género”, omitiendo también “el contexto de poder” y “la posición que él ocupaba cuando se acontecen estos hechos y como ese temor fundado en la víctima provoca que no pueda acceder a los mecanismos institucionales”.

La abogada insistió en que esta omisión impacta directamente en la investigación: “Se han apartado totalmente de la norma de género, eso es grave, porque le están diciendo a la víctima, le están haciendo una autopsia moral en el expediente”. Y agregó: “Le están diciendo, mire, ¿sabe qué?, yo a usted no le creo, como no le creo, vamos a pedir pruebas objetivas, eso no es lo que la ley dice”.

Relato de los hechos y dificultades para denunciar

Quintero detalló que la denunciante “dio con lujo de detalle esta relación hasta enmarcada temporalmente entre el año 2021 y principios del año 2024” y explicó que “cómo a medida que fue avanzando la relación y el vínculo, tres años de relación, cómo al principio era… los primeros seis meses color de rosa y después empezaron a haber situaciones de violencia”.

En esa línea, sostuvo que “esa violencia se fue incrementando hacia fines de la relación” y que los hechos denunciados se ubican “en finales del 2023 y comienzos del 2024”, describiendo situaciones en las que “una mujer haya dicho a su pareja… que no quiere mantener una relación sexual… no está siendo consentida y el hombre lo mismo accede”.

También subrayó las dificultades para denunciar: “Ella intentó pedir ayuda… recurrió a distintos medios… organismos que atienden a la violencia contra las mujeres… en la medida de que ha podido por el miedo que tenía y nunca encontró respuesta”.

Finalmente, Quintero vinculó el proceso actual con las amenazas previas denunciadas: “Las amenazas que él hacía era, vas a ser una loca, una delirante, no te van a creer… esas amenazas… son las que estamos viviendo en el proceso hoy”. Y concluyó: “Que alguien sea funcionario público no lo exime de la ley… como somos todos iguales en igualdad de circunstancias, tendrá que tener el proceso la igualdad que corresponde”.