Qué pruebas presentó la expareja de D' Agostino en la denuncia por abuso sexual

La expareja de Marcelo D'Agostino ratificó este lunes la denuncia por abuso sexual y violencia de género contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza. La declaración oral ante la fiscal Valeria Bottini duró casi 6 horas y la denunciante ofreció más pruebas a la causa.

La abogada Elena Quintero , representante legal de la mujer que realizó la denuncia penal, detalló la presentación que tuvo lugar este lunes en el Polo Judicial. En diálogo con el programa “MDZ Club” de MDZ Radio 105.5 FM la letrada relevó cuáles fueron las pruebas que presentó la ex pareja del funcionario y cuestionó las irregularidades que viene teniendo la investigación.

“Desde el inicio fue una causa que no siguió el orden natural que tiene que seguir cualquier causa de género. Tenemos un entramado de quienes detentaron poder y privilegios institucionales y que no se someten al mismo sistema que ellos diseñaron para el resto”, manifestó la abogada.

Afirmó que existen irregularidades en el proceso y criticó que se haya calificado como “falsa” la denuncia de su representada, “Es lo que sucede cuando existen personas que ostentan un poder como el que tenía el denunciado es que el foco cambia de eje y empieza a ser la palabra de la mujer y se le hace una autopsia moral, que es lo que vivimos ayer durante 7 horas”, expresó.

Añadió que “desde el mismo acto de la renuncia del funcionario, él no dice que es inocente, dice que lo que ella dice es falso y lo va a probar. Y lo quiere probar con un Estado haciendo trampa. Hay un descrédito que se hizo ayer sobre la palabra de mi representada. Uno de los defensores dice que la denuncia es falsa en una audiencia judicial en una causa de violencia de género”.

Elena Quintero Elena Quintero, abogada de la ex pareja de D' Agostino. Maximiliano Ríos/MDZ

Respecto de las supuestas irregularidades, Quintero sostuvo que “no existió un allanamiento, existió un registro domiciliario con lo cual la defensa podría eventualmente pedir la nulidad de la actuación. Tampoco se le secuestraron los dispositivos electrónicos. Hubiese correspondido que el secuestro de los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos se hiciera de forma inmediata el viernes y esto no sucedió. Lo presentó el día lunes con la posibilidad de tres días de sacar toda la información”.

A su vez, cuestionó que no se le haya pedido una pericia psicológica al acusado ni que se haya avanzado con la imputación. “Hoy deberíamos estar discutiendo la prisión preventiva, si puede existir una morigeración en las condiciones de detención. Con la gravedad de la situación y la regla no es la libertad en la provincia de Mendoza. No hay imputación, a él no se lo somete a pericias porque para eso tiene que estar imputado”

Por otro lado sostuvo que “el defensor dice que mi clienta oculta información sobre sus terapias psicológicas anteriores al vínculo”.

“Todos los organismos que producen la prueba los maneja el Ministerio Público Fiscal y en la denuncia se señala que con altos funcionarios del Poder Judicial mi clienta habló, les expresó esta situación y entre todas las situaciones le dijeron que ya estaban cansados de tapar las denuncias de mujeres contra D’ Agostino”, sostuvo la abogada.

Las pruebas que presentó la denunciante

Asimismo, Quintero detalló cuáles fueron las pruebas que presentó inicialmente la ex pareja de Marcelo D’ Agostino y las que amplió en la ratificación de la denuncia de este lunes.

“Se han presentado infinidad de audios de conversaciones que han existido entre ellos dos, están las fotos de los golpes, ahí se va a saber la fecha. Y hay prueba testimonial que ratifica esos golpes, que la han visto a ella golpeada”, indicó la letrada.

Respecto al abuso sexual subrayó que “son delitos que no suceden en la vía pública ni en lugares que necesitan testigo, y se deberá probarlos como se prueban estos delitos de alcoba a través de las pericias psicológicas. Y ella se lo contó a una persona allegada a ella, así que tenemos una prueba testimonial indirecta de los hechos”.

Por otro lado, criticó que se haya citado al ex marido de la denunciante por parte de la defensa del acusado. “Está citado de manera muy rápida el ex marido de la denunciante, que fue nexo de un hostigamiento por parte del denunciado. Y me llama la atención porque han tenido información por parte de este señor por vínculos con el Gobierno nacional”, señaló.

En este sentido adelantó que “voy a ampliar la prueba porque había datos que solamente lo sabe el ex marido de ella, que la defensa pide como testigo. Es un alto funcionario en Entre Ríos el ex marido. Vamos a pedir que se investigue”.

“Mi clienta ayer fue clara, lo quiere preso. Quiere una sanción punitiva, como cualquier ciudadano que haya cometido este acto”, concluyó la abogada.