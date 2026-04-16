Agostina Páez rompió el silencio tras la denuncia de su ex y aseguró que fue manipulado

Tras semanas de exposición mediática por su situación legal en el exterior, la abogada Agostina Páez enfrenta ahora un frente judicial en Argentina. Este miércoles, la letrada brindó declaraciones radiales para aclarar la denuncia por "retención indebida" y "abuso de confianza" presentada por su expareja , de apellido Zanoni, en relación a un automóvil que ella utiliza.

Páez calificó la situación como un " malentendido " derivado de la ruptura de la relación y los trámites pendientes sobre el patrimonio compartido. Según su testimonio, aunque el vehículo figura legalmente a nombre de su exnovio, la realidad financiera detrás de la compra sería distinta.

“Él me había pagado la primera parte y luego lo seguí pagando yo con ayuda de mi familia . Pero aún así lo puse a nombre de mi expareja . Lo que queríamos ahora era cambiar la titularidad porque lo manejo yo ”, detalló la abogada en diálogo con Radio Rivadavia.

La profesional santiagueña manifestó su asombro al enterarse de la denuncia a través de los medios de comunicación, especialmente porque, según afirma, mantenían una relación cordial. Incluso destacó que Zanoni la visitó en Río de Janeiro durante los días que estuvo detenida por la causa de "injuria racial".

Al comunicarse con su ex para pedir explicaciones, Páez relató que él se desmarcó de la agresividad de la acusación. Zanoni le habría manifestado que la denuncia fue una "recomendación de sus abogados".

Según Páez, su ex le aseguró no estar al tanto de que la imputación fuera por delitos como abuso de confianza. “Seguramente le recomendaron eso porque era la vía más rápida para recuperar el bien, pero realmente no lo entiendo”, concluyó la letrada.

El contexto tras su regreso de Brasil

Este nuevo incidente legal se suma al complejo presente de Páez, quien aterrizó recientemente en el país tras haber quedado involucrada en una causa por racismo en Brasil, hecho que la mantuvo privada de su libertad por varios días.

La abogada insiste en que su ex ya ha realizado aclaraciones en redes sociales para bajar el tono de la disputa, aunque la causa judicial por el automóvil sigue su curso en los tribunales locales. El foco ahora estará puesto en si ambas partes logran firmar la transferencia del vehículo de manera privada o si la justicia penal deberá intervenir para determinar la propiedad del rodado.