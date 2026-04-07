Eduardo Feinmann liquidó a Agostina Páez tras la aparición en los medios: "Falta que la llamen del..."
El conductor volvió a hablar sobre la abogada acusada de racismo y opinó sin filtro sobre las entrevistas que realizó en las últimas horas.
Agostina Páez finalmente rompió el silencio tras la llegada a la Argentina y lo hizo con una entrevista en el canal de streaming Olga y en el ciclo de Georgina Barbarossa que se transmite en Telefe. Allí habló sobre el tema y quien decidió opinar nuevamente fue Eduardo Feinmann.
En la previa de la nota con Nati Jota en streaming fue contundente: "Es una vergüenza !!!! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina". Posteriormente a esto, criticó a la joven y dejó en claro que lo que hizo fue un "raid mediático".
En una nota con Puro Show, Feinmann fue tajante con respecto a Agostina Páez: " Me aparece un raid televisivo deplorable, que alguien acusada de racismo en el exterior haya sido recibida en el país de esta manera", sentenció.
Eduardo Feinmann destrozó a Agostina Páez tras sus entrevistas
"Falta que la llamen para el Bailando o de la casa de Gran Hermano, falta eso nada más", expresó el periodista sobre Agostina Páez. En otra parte subrayó que "fue recibida en el aeropuerto por cámaras de televisión y ahora le hacen notas como si fuera una pobrecita".
"Vi algunas cosas condescendientes y con una delincuente no se puede ser condescendiente", expresó Feinmann visiblemente molesto por la repercusión que tuvo la abogada que estuvo detenida en Brasil. En el final dejó muy en claro que "yo la hubiera entrevistado de otra manera, sin ser condescendiente y durísimo con alguien que nos ha hecho quedar horrible en el mundo entero".