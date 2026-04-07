El conductor volvió a hablar sobre la abogada acusada de racismo y opinó sin filtro sobre las entrevistas que realizó en las últimas horas.

Agostina Páez finalmente rompió el silencio tras la llegada a la Argentina y lo hizo con una entrevista en el canal de streaming Olga y en el ciclo de Georgina Barbarossa que se transmite en Telefe. Allí habló sobre el tema y quien decidió opinar nuevamente fue Eduardo Feinmann.

En la previa de la nota con Nati Jota en streaming fue contundente: "Es una vergüenza !!!! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina". Posteriormente a esto, criticó a la joven y dejó en claro que lo que hizo fue un "raid mediático".

En una nota con Puro Show, Feinmann fue tajante con respecto a Agostina Páez: " Me aparece un raid televisivo deplorable, que alguien acusada de racismo en el exterior haya sido recibida en el país de esta manera", sentenció.

Eduardo Feinmann destrozó a Agostina Páez tras sus entrevistas Eduardo Feinmann liquidó a Agostina Páez tras la aparición en los medios: "Falta que la llamen del..." "Falta que la llamen para el Bailando o de la casa de Gran Hermano, falta eso nada más", expresó el periodista sobre Agostina Páez. En otra parte subrayó que "fue recibida en el aeropuerto por cámaras de televisión y ahora le hacen notas como si fuera una pobrecita".