La conductora del streaming Olga entrevistó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil y le dejó un mensaje al periodista.

Agostina Páez decidió romper el silencio en diferentes programas luego de su llegada al país tras estar detenida en Brasil por racismo. La joven decidió estar presente en el streaming Olga junto a Nati Jota y todo el equipo de Sería Increíble.

El domingo por la tarde confirmaron desde la cuenta oficial del streaming que Agostina iba a estar en el piso dando la entrevista. Eduardo Feinmann criticó esto y dejó en claro que "es una vergüenza" y que esperaba que Olga la trate como "lo que es, una racista".

Lo cierto es que luego de la charla, Nati Jota decidió romper el silencio y lo hizo en Puro Show (El Trece): "Creo que es la primera vez que ella da una nota en un piso y queríamos tomarla con esa seriedad; creo que pudimos preguntarle todo y al mismo tiempo aprovechar esta oportunidad para hablar del racismo".

La palabra de Nati Jota tras el posteo de Eduardo Feinmann Nati Jota opinó sobre el posteo de Eduardo Feinmann por la entrevista con Agostina Páez: "Espero que..." La conductora de Sería Increíble opinó sobre el posteo de Eduardo Feinmann y fue contundente: "Espero que a Eduardo le haya gustado la nota y si no, no va a ser la primera vez que no le gusta lo que hacemos acá, así que un beso".