Agostina Páez reveló la verdad sobre el supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil: "Con él..."

La abogada habló en el canal de streaming Olga luego de volver al país tras estar detenida por racismo en Brasil.

Días atrás, el periodista Gustavo Méndez reveló en su programa de streaming que surgió un encuentro entre Juan Darthés y Agostina Páez en el restaurante que el hermano del actor tiene en Brasil. Esto, por supuesto, sorprendió a todos y ella decidió hablar.

"Lo que me cuentan es que en un momento Agostina estaba comiendo y Juan Darthés se aparece para saludarla y le dijo: "Estoy orando por vos", fue la información que compartió el panelista de Moria Casán.

Agostina estuvo presente en Sería Increíble, programa de streaming de Olga, y allí contó la verdad detrás de esta información que hizo circular el comunicador en La Posta del Espectáculo.

Agostina Páez habló sobre el supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil Agostina Páez reveló la verdad tras el supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil: "Con él..." "Yo estaba en un bar, con Darthés directamente no, con él no. Cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí", comenzó contando la abogada sobre el supuesto encuentro con el artista.