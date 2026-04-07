La abogada acusada de racismo en Brasil volvió a hablar de Juan Darthés en sus redes y lo defenestró: "Violación"

Agostina Páez rompió el silencio y detalló cómo fue el cruce fortuito con su esposa en un bar y cerró su mensaje con un fuerte apoyo a Thelma Fardin.

Agostina Páez, la abogada argentina que fue acusada de racismo en Brasil, utilizó sus redes sociales para desmentir de forma tajante las versiones que la vinculaban con un encuentro con Juan Darthés. Primero habló en el streaming Olga, y luego utilizó su cuenta de Instagram para dar más detalles del encuentro y su postura.

El comunicado image La abogada en sus redes. IG @agostinapaez "Se está intentando instalar que me reuní con Juan Darthés, lo cual es completamente falso", disparó la letrada en una historia de Instagram, buscando cortar de raíz los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas.

En su descargo, la abogada detalló que el cruce fue fortuito y se produjo mientras cenaba en un local gastronómico. "Yo estaba en un bar comiendo. En un momento fui al baño y, al salir, me encontré con una mujer esperándome en la puerta, que me dijo que estaba orando por mí, que sabía de mi causa, y fuerzas", relató sobre el inicio del intercambio.

Foto: Instagram Juan Darthés Juan Darthés dejó el país a finales del 2018. Archivo MDZ Según sus palabras, la sorpresa llegó al finalizar el encuentro: "En ese momento no sabía quién era hasta que al final me dijo que era su mujer. Con él no hablé absolutamente nada. Fue una situación totalmente casual".