La expareja de D'Agostino ratificó la denuncia por abuso sexual y violencia de género

La expareja de Marcelo D'Agostino ratificó este lunes por la mañana la denuncia por abuso sexual y violencia de género contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza . La declaración oral se realizó en el Polo Judicial Penal ante la fiscal de la causa, Valeria Bottini.

De esta forma, aumenta la presión contra D'Agostino, quien aún solamente está acusado y no pesa todavía algún tipo de imputación penal.

El movimiento de la querella, liderada por María Elena Quintero, se da a poco más de una semana de la denuncia, que llegó a la Justicia el pasado 10 de abril. Luego de eso, comenzaron las investigaciones preliminares de la fiscal, y también llegó un escrito de la defensa de D'Agostino, patrocinado por Eduardo de Oro y Daniel Sosa Arditi, donde solicitaron el mantenimiento de la libertad del exfuncionario mientras siga la investigación.

Las denuncias por la presunta estafa fueron ratificadas por los damnificados en el Polo Judicial.

En primer lugar será importante conocer el avance de la investigación, y en caso que quede imputado, cómo será la misma, teniendo en cuenta que, en términos de gravedad y también del proceso en sí, se podría avanzar incluso con una prisión preventiva.

Por esto mismo tanto la defensa como la querella aseguran que son muy importantes los primeros días y movimientos de la investigación.

Desde ya, la defensa ofreció pruebas, entregó su celular y pidió que su defendido mantenga la libertad durante la investigación.

Sus abogados presentaron un escrito en el que plantearon la "inconstitucionalidad del artículo 293 del Código Procesal Penal", que es el que rige las prisiones preventivas. Para los abogados de Marcelo D'Agostino el artículo 293 es inconstitucional porque presenta una contradicción intra sistémica y viola los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Además, indicaron que el denunciado no presenta riesgo de fuga.

La denuncia contra Marcelo D'Agostino

La acusación contra D'Agostino es por presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (art. 119 párrafo 3° del Código Penal), lesiones leves y lesiones graves reiteradas (arts. 89, 90 y 92 C.P.), amenazas coactivas reiteradas (art. 149 ter, inc. 1° C.P.), coacción reiterada (art. 149 bis, 2° párrafo C.P.) y violencia de género en todas sus modalidades conforme a la Ley N° 26.485, todos en concurso real (art. 55 C.P.).

Una vez que se conoció la denuncia, D'Agostino renunció a su puesto tras más de 10 años -desde la primera gestión de Alfredo Cornejo- y su cargo fue reemplazado por Juan Carlos Jaliff.

D’Agostino fue denunciado por una de sus exparejas por violencia de género y abuso sexual de la que, según la presentación judicial, fue víctima durante al menos 4 años.

En el relato de la denunciante, hay una serie de hechos atribuidos al funcionario que exponen situaciones de violencia física, sexual y psicológica.