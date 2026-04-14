Denuncia contra Marcelo D'Agostino: pidió mantener la libertad durante la investigación

La semana pasada, el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino renunció tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género. El fin de semana entregó un arma de alto calibre, y hoy sus abogados presentaron un escrito para pedir que el exfuncionario mantenga su libertad .

Aunque D'Agostino todavía no está imputado, sus abogados presentaron un escrito en el que piden que el exfuncionario provincial mantenga la libertad y plantean la inconstitucionalidad del artículo 293 del Código Procesal Penal.

Este artículo, establece los criterios para pedir la prisión preventiva de forma explícita: en los casos de flagrancia, reiterancia, cuando tenga una condena anterior, riesgo procesal, peligro de entorpecimiento, peligro para la víctima o testigo, entre otras.

Para los abogados de Marcelo D'Agostino el artículo 293 es inconstitucional porque presenta una contradicción intra sistémica y viola los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Además, indicaron que el denunciado no presenta riesgo de fuga.

marcelo dagostino castineira de dios juicios por jurado (3) Marcelo D`Agostino pidió mantener su libertd. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Así las cosas, vemos que en caso concreto el beneficiario del pedido reúne una serie de requisitos que hacen presumir, en caso de acordarse el beneficio, que el mismo se someterá al proceso. En tal sentido hemos de hacer de notar que tiene residencia estable, familia y trabajo; es decir que aquellos elementos de ponderación descriptos por el autor citado, se hallan presentes, siendo lógico, merced a la interpretación restrictiva y a la del favor reis, presumir que, en el hipotético caso de ser acusado por algún delito, seguirá sometido en forma absoluta al proceso penal”, explicaron en el escrito los letrados.

“Ahora bien, el principal problema de la concesión del beneficio, está dado especialmente por la presunción de fuga, la cual como se ha dicho es tomada como una presunción iure et de iure, lo cual no es correcto. Conjugados los elementos citados cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es lógico presumir que el imputado se fugará? La respuesta es categórica, el imputado NO SE FUGARÁ, pues aún recayendo sentencia condenatoria la actitud de sometimiento procesal demostrada por el imputado hace presumir, precisamente, que el mismo acatará la misma”, agregaron.

¿Doble vara?

El subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino fue uno de los impulsores de los cambios de los códigos procesales de Mendoza en 2015 que presentó Alfredo Cornejo en su primera gestión. En junio de 2016, la Legislatura convirtió en ley el endurecimiento de la prisión preventiva.

Ahora, el mismo exfuncionario asegura a través de sus abogados que el artículo es inconstitucional y pide seguir en libertad durante la investigación de la denuncia.

Es más, D'Agostino se adelantó a rechazar la prisión preventiva, aunque la fiscal todavía no decide la medida y ni siquiera lo ha imputado. Según los abogados, presentaron el escrito porque el viernes la Unidad Fiscal de Violencia de Género libró una prohibición de acercamiento a favor de la denunciante y esto le dio el indicio de que podría ser acusado de haber cometido un hecho delictivo y ser privado de su libertad.