Autorizan a Latam a operar nuevamente vuelos domésticos: cuándo volverá a volar

La Secretaría de Transporte confirmó que otorgó formalmente el permiso a Latam Airlines para realizar vuelos domésticos e internacionales en el país, además de la habilitación o operar la ruta Santiago de Chile - Buenos Aires - Río de Janeiro. Pese a ello aún no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos.

Es que desde la compañía informan que no tienen planes de brindar vuelos de cabotaje en el corto plazo. La habilitación se establece a través de la disposición 46/25 de la Secretaría de Transporte, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que confirma el permiso para nuevas operaciones a la compañía de bandera chilena.

Según los fundamentos de la norma, la autorización se dio en el marco de los “acuerdos bilaterales vigentes” entre los dos países, y habilita a la firma a “explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga”.

La autorización se otorgó a raíz de una iniciativa de Latam , aunque “en lo inmediato” no tienen intenciones de ampliar su actividad local, señaló el diario La Nación citando fuentes de la compañía aérea. “La solicitud aprobada, si bien otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras, no implica la intención de iniciar vuelos de inmediato en ninguna ruta específica”, aseguraron en la empresa.

Para Latam la autorización supone que el permiso otorgado “establece un marco más ágil ante futuras solicitudes”, que sí podrían implicar mayor actividad de la empresa en el país. En sintonía con esta autorización, la disposición 47/2025, también publicada hoy en B.O., autoriza formalmente a la empresa a operar la ruta Santiago de Chile - Buenos Aires - Rio de Janeiro (Brasil).

La norma habilita a Latam a “explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” en las tres ciudades. Hay que aclarar que más allá de la habilitación formal, la empresa ya estaba operando en este servicio.

Pulseada con La Cámpora

Durante años Latam se desempeñó como la segunda línea aérea en el país, donde llegó a tener un 20% del mercado de cabotaje, pero en los años del kirchnerismo, cuando La Cámpora administró Aerolíneas Argentinas, se vio una política de hostigamiento a la compañía chilena, con reiteradas medidas tendientes a perjudicar sus operaciones, regulaciones, conflictos gremiales, multas y boicot de empresas como Intercargo que hace el servicio de rampa.

Como parte de una decisión empresarial a nivel global, pero en la que no puede descartarse el contexto local, en 2020 Latam anunció oficialmente que dejaba de hacer vuelos de cabotaje en Argentina, dejando cesantes a las 1700 personas que empleaba en ese momento.

Qué cambia ahora

Con el nuevo permiso la Secretaría de Transporte que la empresa de capital chileno tiene “derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire”, un parámetro técnico del sector que permite a las aerolíneas a operar vuelos de cabotaje sin limitaciones de rutas o frecuencias.

El fundamento del Gobierno al tomar la medida es que “fomenta la competencia” y permite una “liberalización del mercado aéreo”.

“Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, destaca un comunicado de la Secretaría de Transporte.

Actualmente Latam opera vuelos internacionales en el país con rutas desde Buenos Aires (Río de Janeiro, San Pablo, Santiago, Lima y Miami), Mendoza (San Pablo, Santiago y Lima), Córdoba (San Pablo, Santiago y Lima), Salta (Lima), Rosario (San Pablo y Lima) y Tucumán (Lima). Además, opera vuelos estacionales desde Bariloche a San Pablo y su ruta mensual desde Río Gallegos a las islas Malvinas.