ARCA anunció una reforma clave que simplificará miles de trámites

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció la eliminación de la Clave de Identificación (CDI) como parte de una reforma orientada a simplificar los trámites fiscales. A partir de esta medida, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) pasará a ser el único número válido para identificar a personas físicas, jurídicas y otras entidades ante el organismo.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución General 5803/2025, publicada este viernes, y tiene como principal objetivo ordenar el sistema tributario, reducir la burocracia y agilizar los procesos de inscripción, modificación y baja de contribuyentes.

Desde la entrada en vigencia de la normativa, quienes cuenten con Documento Nacional de Identidad deberán gestionar su CUIT de manera completamente digital. El trámite se podrá realizar a través del sitio web oficial de ARCA o mediante la aplicación móvil del organismo, siempre que el solicitante disponga de Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 o superior.

Para completar la solicitud será necesario presentar una copia del DNI, una fotografía del titular y declarar el domicilio real y fiscal. En caso de que ambos domicilios no coincidan, se exigirá documentación que respalde esa diferencia.

La resolución contempla procedimientos específicos para distintos casos. Los extranjeros que residan en el país y no posean DNI podrán obtener una CUIT provisoria con vigencia limitada, mientras que quienes vivan en el exterior deberán realizar el trámite a través de un apoderado con domicilio en Argentina.

Las personas jurídicas también deberán adecuarse al nuevo esquema. La obtención de la CUIT exigirá informar datos como el tipo de sociedad, la fecha de constitución, el objeto social y la nómina de autoridades.

Asimismo, ARCA estableció que los contribuyentes que cesen sus actividades deberán solicitar la baja dentro de los plazos legales. El organismo también podrá dar de baja inscripciones de oficio cuando se detecte la falta de presentaciones fiscales durante dos años consecutivos y ausencia de empleados registrados.

Aunque la norma ya fue publicada, su aplicación comenzará el 2 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, las CDI existentes seguirán siendo válidas. No obstante, cuando un contribuyente deba actualizar sus datos, la clave será transformada automáticamente en una CUIT.