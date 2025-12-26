Vuelos: el Gobierno autorizó a LATAM a hacer viajes de cabotaje en Argentina

El Gobierno confirmó la medida este viernes en el marco de la desregulación de Cielos Abiertos y un acuerdo clave entre ambos países para vuelos de cabotaje.

El Gobierno nacional autorizó este viernes nuevas operaciones aéreas de la empresa de bandera chilena LATAM, en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Se trata de una gran noticia para aquellos que buscaban vuelos en esa aerolínea, que se suma a las que ya operan en nuestro país.

Lo hizo a través de las Disposiciones 46 y 47/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, incrementando así la conectividad entre nuestro país y la nación trasandina, según informaron oficialmente.

Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía aérea a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire.

Qué significa el anuncio y qué vuelos se vienen Esto significa en la práctica, que Latam puede operar vuelos de cabotaje en Argentina, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, “fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo”, indica al Disposición.

A su vez, se habilitó a la empresa a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes.