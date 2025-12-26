Javier Milei le gana a Mauricio Macri: fuerte mejora en las expectativas de los productores agropecuarios

El humor parece haber cambiado de manera radical entre los productores agropecuarios en los últimos meses. Hay un acompañamiento general a la política económica del Gobierno de Javier Milei , también en lo que hace a las medidas sectoriales, aunque la agenda de prioridades tiene a las retenciones en un lugar destacado.

"Récord histórico del ánimo agropecuario: sube la confianza a 159 puntos, el nivel más alto en seis años", superando incluso el valor alcanzado en julio de 2019, en la previa a las PASO de ese año, señala el último informe Ag Barometer Austral , elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

De esta manera el gobierno de Javier Milei genera incluso mayor optimismo entre los productores agropecuarios que el que había registrado Mauricio Macri en el tramo final de su gestión. Sin embargo, el partido no está definitivamente ganado, dado que entre los hombres y mujeres de campo subsiste el temor a una vuelta del populismo al poder en 2027, lo que genera cierta prevención en el sector.

Los datos del Ag Barometer Austral surgen de la encuesta realizada para el período noviembre-diciembre a 400 productores agropecuarios, con un valor bruto de producción igual o superior a US$ 200.000 y en esta oportunidad el índice marcó 159 puntos, un incremento del 28% en relación a la medición anterior, en agosto-septiembre, cuando alcanzo los 124 puntos.

La encuesta consulta sobre la evaluación presente y expectativas futuras . "El mayor aumento se da en el Índice de Condiciones Presentes que aumenta un 43% de un valor de 87 a 124 en sus dos componentes, Situación Financiera de los Productores (138) y Expectativas de Inversión (111)", señala el informe.

agro El campo celebra el cambio importante que generó el nuevo Gobierno y tiene expectativas positivas a futuro. Archivo MDZ

Un dato interesante son las expectativas de inversión, que en lo que haced a inversión en activos fijos aumentó un 53% versus la medición anterior (111 vs 64) y constituye la segunda mejor marca de la historia de este Índice, detrás de enero 2022 (119) cuando el sector atravesaba precios internacionales muy altos y tasas de interés reales negativas (por debajo de la inflación).

El optimismo sectorial se refleja en la compra de tierras, que encabeza las preferencias de los productores respecto de inversiones en activos fijos (29%), seguida por tractores (27%), hacienda de cría (20%), hacienda de invernada (19%), sembradoras (17%) y cosechadoras (17%).

Freno de mano

Pese a esta inclinación a invertir, casi cuatro de cada diez encuestados (38%), dijeron que "pesar de considerar que es un buen momento para invertir, no lo harán en el corto plazo".

La razón principal son las altas tasas de interés (68%), que dejan stand by a los activos fijos, "ya que su alto nivel en términos reales (por encima de la inflación esperada) atentan contra la factibilidad de dichas inversiones, al igual que la incertidumbre cambiaria para tomar créditos en dólares (22%), que aún no se ha disipado completamente".

En este contexto, en la actual campaña de trigo aún hay un porcentaje elevado de productores (52%) que está expectante y aún no ha fijado precio para el ciclo 2025/26 "a pesar de las estimaciones de una cosecha récord", mientras que un 49% está a la espera de mejores precios para vender.

El ojo en Javier Milei

El Índice de Expectativas Futuras registró un aumento del 23%, pasando de 149 puntos a 182, mientras que la situación financiera de los productores pasó de 146 a 175 y la Situación del Sector Agropecuario en los próximos 12 meses de 121 a 175 vs 121).

En este sentido, dos tercios de los productores (65% de los consultados) estima que tras dos años de gobierno "el presidente Milei ha cumplido con las expectativas creadas, pero un 25% piensa que la gestión ha estado por debajo de las expectativas y solo un 10% que sus expectativas han sido superadas".

Pero aquí se presenta tal vez el dato más preocupante: "Un 64% de los productores piensa que a pesar del contundente resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025 no está definitivamente alejada la amenaza del retorno del populismo en el 2027, frente a un 36% que piensa que no habrá un retorno al pasado", revela el informe.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c620g32532jo El acuerdo comercial que firmarían los presidentes Trump y Milei tiene el visto bueno de los productores agropecuarios que esperar incrementar sus exportaciones. Getty Images

Ag Barometer Austral recuerda que es "un número a tener en cuenta, recordando experiencias anteriores, sobre todo la de las legislativas del 2017 y las presidenciales del 2019".

Al respecto, otro punto a considerar es la mirada del sector sobre el posible acuerdo comercial con Estados Unidos. El 95% de los productores dice que el acuerdo "va a ser positivo para el complejo agroalimentario, pesando de manera importante el posible aumento de la cuota de exportación de carnes vacunas a EE.UU. y la apertura a otros productos".