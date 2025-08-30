Cuánto aumentaron en agosto los precios de los inmuebles

El comienzo del segundo semestre de 2025 para el mercado inmobiliario mantiene la tendencia de mejora en el volumen de operaciones en las propiedades que venía registrando en la primera parte del año.

Después de cuatro años de caída, la actividad se recuperó y ya se encuentra en niveles similares a los que se registraba entre 2018 y 2019.

Uno de los factores importantes fue la derogación, a comienzos de 2024, de la polémica Ley de Alquileres, que regía desde mediados del 2020. Desde entonces, la oferta de inmuebles en locación vino creciendo y eso reactivó la compraventa. Muchos propietarios volvieron a poner sus unidades en el mercado y comenzaron a aparecer los compradores.

Otro factor que jugó a favor fue el nuevo escenario en materia cambiaria, que trajo tranquilidad entre propietarios e inquilinos al permitirles pactar precios en un contexto más estable.

La baja la inflación de los últimos meses le quitó al sector el nerviosismo que había cuando la tendencia era a la suba.

Esto está provocando que los inversionistas vuelvan a mirar con atractivo el rubro de compraventa de propiedades.

A esto se suma la reaparición del crédito hipotecario, que le está dando un mayor impulso a esa tendencia.

Este mejor escenario se refleja en la mayor actividad del sector.

Las escrituras de compra venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registraron un fuerte crecimiento en julio de 2025. La cantidad total de operaciones alcanzó las 6.651 escrituras, lo que representa un aumento del 34,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este es el tercer mejor julio en la historia reciente, solo superado por los años 1998 y 2008.

El monto total de las transacciones también mostró un incremento histórico, ascendió a $976.906 millones, un 123,4% más que en julio de 2024. El valor promedio por operación se ubicó en $146.881.196, lo que equivale a unos US$ 114.840, lo que marca un alza del 66,2% en pesos y del 25% en dólares respecto al año pasado.

Si bien no hay cifras oficiales sobre el mercado de agosto en cuanto a escrituras, un dato que sirve para analizar lo que sucedió con la demanda tiene que ver con la evolución de los precios.

En agosto de 2025, los precios de venta de departamentos en dólares por metro cuadrado mostraron comportamientos mixtos respecto a julio, según informe conjunto realizado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés.

En CABA se registró una baja del 0,3%, en GBA Norte hubo una suba del 0,3%, en GBA Oeste la baja fue del 0,2% y GBA Sur una suba del 0,7%.

En el caso de las casas, también se observaron variaciones en todas las zonas: +2,1% en CABA, +0,9% en GBA Norte, -0,9% en GBA Oeste y -0,4% en GBA Sur.

En cuanto a los alquileres de departamentos en pesos, se registraron subas intermensuales: +3,3% en CABA, +2,1% en GBA Norte, +2,6% en GBA Oeste y +2,6% en GBA Sur. Por su parte, los alquileres de casas crecieron un 8,7% en CABA, 4,8% en GBA Norte, 2,4% en GBA Oeste y 1,2% en GBA Sur.

En agosto de 2025, el mercado de departamentos se encuentra al alza en CABA, GBA Norte, GBA Sur y GBA Oeste desde agosto de 2023, abril de 2025, mayo de 2024 y enero de 2025, respectivamente.

La suba interanual del precio de los departamentos en CABA fue de 7,7% en CABA, de 6,4% en GBA Norte, de 4,0% en GBA Oeste y de 4,9% en GBA Sur.