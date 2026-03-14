Argentina sube las retenciones al petróleo convencional tras la suba del crudo

El Gobierno nacional elevará del 3,36% al 8% las retenciones al petróleo convencional tras el salto del Brent, que volvió a superar los US$100.

El Gobierno aumenró las retenciones a la exportación del petróleo proveniente de yacimientos convencionales, tras el fuerte incremento del precio internacional del crudo.

El Gobierno nacional decidió aumentar las retenciones a la exportación del petróleo proveniente de yacimientos convencionales, en respuesta al fuerte incremento del precio internacional del crudo.

La medida, que será instrumentada por la Secretaría de Energía, elevará la alícuota del 3,36% al 8% para el petróleo extraído en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. El ajuste responde a la reciente suba del barril de Brent, que este viernes volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el oficialismo explicaron que el objetivo es moderar el impacto que el encarecimiento del petróleo tiene sobre los precios internos de los combustibles. Con este esquema, se busca incentivar a los productores locales a vender el crudo pesado a las refinerías a valores más bajos que los del mercado internacional.

Variación de las retenciones A fines de enero, el Gobierno había dispuesto una reducción de los derechos de exportación mediante un esquema de alícuotas variables, con la intención de estimular inversiones en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge —que abarca Chubut y Santa Cruz— y también en áreas convencionales de Mendoza y Neuquén.

En ese marco, hacia fines de febrero se había fijado una retención del 3,36%, tomando como referencia un precio promedio del crudo de 71,30 dólares por barril. Sin embargo, la escalada del Brent tras el estallido de la guerra en Medio Oriente obligó a revisar nuevamente el esquema y a elevar la alícuota al 8%.