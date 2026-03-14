Buenos Aires será sede del Builder Fest, un evento clave del mundo cripto

Argentina volverá a posicionarse en el centro de la escena tecnológica internacional con el encuentro Builder Fest que se realizará en Buenos Aires . Se trata de uno de los encuentros más relevantes del ecosistema blockchain global. El evento reunirá a desarrolladores, ingenieros e investigadores de distintos países para debatir e impulsar nuevas soluciones dentro de la industria cripto .

Detrás del crecimiento de los criptoactivos, las redes blockchain están modificando la arquitectura de la economía digital. Hoy influyen en sistemas de pago, ahorro, trazabilidad de datos, identidad digital y contratos inteligentes, entre otras aplicaciones que avanzan en distintos sectores.

En ese escenario, Argentina ocupa un lugar destacado. Según datos de la consultora Chainalysis, el país lidera en América Latina el uso de criptomonedas, con una tasa de adopción del 19,8%. La cifra supera a Brasil, con 18,6%, y a El Salvador, con 14,6%, y refleja tanto el interés local por estas herramientas financieras como la rápida incorporación social de tecnologías descentralizadas.

En ese contexto de alta adopción y creciente sofisticación tecnológica, el Builder Fest se presenta como un encuentro diferente dentro del calendario cripto . A diferencia de muchas conferencias del sector orientadas al negocio o al marketing, este evento está pensado exclusivamente para perfiles técnicos: desarrolladores, especialistas en criptografía, matemáticos, ingenieros y profesionales del software.

Durante el encuentro participarán expertos provenientes de más de veinte países, entre ellos Italia, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Japón, Canadá y Dinamarca. A lo largo de varias jornadas compartirán experiencias, discutirán desafíos técnicos y trabajarán en nuevas integraciones dentro del ecosistema blockchain, especialmente sobre la infraestructura de Cardano, una de las plataformas descentralizadas más avanzadas del sector.

El evento nació a partir de una iniciativa de la propia comunidad tecnológica. Durante años, desarrolladores y operadores de infraestructura del ecosistema cripto señalaron la necesidad de contar con un espacio dedicado a la discusión técnica profunda, centrada en la construcción de herramientas y protocolos.

Ese espíritu se refleja incluso en el sistema de acceso. Para obtener una entrada, los participantes deberán resolver previamente un desafío técnico desarrollado en la blockchain de Cardano. El mecanismo funciona además como un sistema de ticketing basado en la propia tecnología, que permite validar las capacidades técnicas de los asistentes.

Quiénes participarán

El Builder Fest es organizado por TxPipe, una empresa tecnológica argentina especializada en infraestructura para Cardano, liderada por Santiago Carmuega y Federico Weill. La organización cuenta también con el acompañamiento de Mauro Andreoli y Lucas Macchiavelli, y con el apoyo de Input Output Global (IOG), una de las entidades que impulsan el desarrollo de esta red blockchain.

En el encuentro también participarán instituciones clave del ecosistema, como Cardano Foundation, Midnight e Intersect MBO, junto con diversos equipos y proyectos que trabajan activamente sobre la red.

El evento se realizará los días 24 y 25 de marzo en Buenos Aires, consolidando a Argentina como uno de los polos emergentes del ecosistema blockchain global y como un punto de encuentro para el talento, la innovación y el desarrollo de tecnologías descentralizadas.