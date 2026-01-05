Argentina, por qué cripto Coinbase deja de operar con pesos

Una de las cripto mejor valoradas del mundo Coinbase suspenderá sus servicios de entrada y salida de moneda fiduciaria en Argentina , a partir del 31 de enero de 2026, momento desde el cual los usuarios de este intercambio ya no podrán retirar pesos a bancos locales.

Para los analistas del mercado de criptomonedas el anuncio de Coinbase (COIN) sobre el retiro de algunas de sus operaciones en Argentina, menos de un año después de ingresar formalmente a la escena de criptomonedas del país, es un "recalculando".

La medida, en cambio, desde la empresa se considera apena como una "pausa deliberada" y no una salida total. Esto seguramente le permitirá a Coinbase planear y reevaluar la situación y regresar con un producto más sólido.

Es la narrativa que se suele utilizar para no explicar mucho más.

Se debe advertir que el comercio entre criptomonedas no se verá afectado en el intercambio y los retiros de criptoactivos seguirán operativos.

El exchange estadounidense informó a sus usuarios mediante un correo electrónico difundido ampliamente en redes sociales que suspenderá la posibilidad de comprar o vender la stablecoin USDC con pesos argentinos a partir del 31 de enero de 2026.

Después de esa fecha límite, los operadores ya no podrán retirar pesos a bancos locales ni transferirlos con moneda fiduciaria.

Argentina fue uno de los principales esfuerzos de expansión de Coinbase en 2025, luego de que la empresa recibiera la aprobación regulatoria de la Comisión Nacional de Valores (CNV) del país.

La alta inflación y los estrictos controles de capital han convertido al país en uno de los mercados de criptomonedas más activos de América Latina, donde, en ese momento, Coinbase dijo que 5 millones de argentinos usaban criptomonedas a diario.

A pesar de la reversión, Coinbase afirma que no abandonará Argentina y que trabajará en un producto más sólido, según Forbes Argentina. También colabora con socios locales a través del ecosistema Base.

Uno de estos socios es la plataforma local de intercambio de criptomonedas Ripio, que en noviembre del año pasado lanzó una stablecoin en pesos argentinos llamada wARS.

Según informes, el Banco Central de Argentina está analizando permitir que los bancos ofrezcan servicios de criptomonedas a los titulares de cuentas. Las nuevas normas para estas instituciones podrían estar listas en abril próximo.

En el primer lunes del año 2026 las acciones de Coinbase subieron después que Goldman Sachs se volviera alcista

La mejora de las calificaciones de Goldman Sachs impulsa el repunte de las acciones de Coinbase en la apertura del mercado en medio de un renovado optimismo de los inversores.

Esto sigue a un año de bajo rendimiento para las acciones.

El analista de Goldman, James Yaro, dijo que este bajo rendimiento ha creado un punto de entrada atractivo para los inversores.

Lanzada por Brian Armstrong y Fred Ehrsam en 2012, Coinbase opera el intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU. Salió a bolsa en 2021 y llegó al índice S&P 500 en mayo de 2025.

Sin embargo, los datos del año pasado de Coinbase muestran que las acciones cayeron un 8,04%, mientras que las cifras del año hasta la fecha indican una ganancia del 4,59%, según Yahoo Finance.