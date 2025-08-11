¡Preparate para maratonear! La exorbitante duración que tendrá la nueva serie de Harry Potter

David Zaslav, CEO de Warner Bros reveló un dato que sorprendió a todos los fans sobre esta nueva entrega que estará disponible en HBO MAX.

La saga de Harry Potter sin lugar a dudas es una de las más exitosas en todo el mundo y luego del furor que causaron las películas donde Daniel Radcliffe encarnó al famoso mago, llega la serie basada en los libros de la escritora J.K. Rowling.

Las grabaciones ya comenzaron en los estudios de Warner Bros y el papel de Harry Potter estará a cargo de Dominic McLaughlin, actor escocés que se mostró muy feliz por obtener el papel. Ron Weasley y Hermione Granger no faltarán en esta producción y quienes protagonizarán a los personajes serán Arabella Stanton y Alastair Stour.

Los niños estarán acompañados por actores adultos de renombre como: John Lithgow, que actuó en Cónclave y The Crown, estará en el rol de Albus Dumbledore. Janet McTeer, de Misión Imposible, será Minerva McGonagall.

La serie de Harry Potter tendrá una duración exorbitante ¡Preparate para maratonear! En las últimas horas, David Zaslav, director ejecutivo de la productora Warner Bros, reveló un dato que sorprendió a los millones de fanáticos que esperan con euforia el estreno de la serie. David confirmó que la serie tendrá una duración de 10 años y este detalle sorprendió a todos.