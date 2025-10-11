La tremenda confesión del asistente de Miguel Ángel Russo tras el fallecimiento del DT: "El tenía claro que..."

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, su asistente técnico y amigo de toda la vida, será el nuevo entrenador de Boca hasta fin de año. La noticia ya se había confirmado hace unos días atrás, pero este sábado por la mañana Juvenal Rodriguez, el otro colaborador directo de Miguelo, confirmó la noticia.

"Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino. Pero -por ahora- estaremos como continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa", aseguró el colombiano en diálogo con VBar, segmento de Caracol Radio.

image Juvenal Rodríguez, el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. A su vez, dio detalles de cómo trabajaban con Úbeda mientras el histórico entrenador de 69 años pasaba sus últimos días en su hogar junto a su familia: "Nosotros con Claudio todos los días íbamos a contarle lo que hacíamos en el entrenamiento y él pudiera saber, porque él era el técnico de Boca, entonces lo hacíamos partícipe del día a día, porque así lo sentíamos".

La tremenda confesión de Juvenal Rodríguez sobre Miguel Ángel Russo Por otro lado, Juvenal Rodríguez llegó a confesar también una particular y reveladora situación que vivió junto a Miguel Ángel Russo previo a volver a Boca: "Él tenía claro que quería volver a Boca. Te confieso que hace unos ocho meses, me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario, después de un partido que tuvimos contra Racing, en San Lorenzo, hablando le pregunté qué pensaba que iba a ser su próximo destino... y me dijo: 'Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes'", sentenció.

"Así lo tenía de superclaro, Miguel era así, veía cosas donde otro no las veía. Él quería terminar en Boca, ya sabía que venía su último período de vida, y los últimos meses fueron muy duros para él”, agregó. Y cerró: "Él se resistía a dejar el entrenamiento, porque yo sé que la familia le pedía que se quedara ya en casa y él no. Iba a entrenar, iba a los viajes, y ya hasta la última internación. Y ya decidió él terminar sus últimos días en su casa".