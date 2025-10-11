La dedicatoria de Giovani Lo Celso a Russo tras su gol a Venezuela: "Le mando muchas fuerzas a la familia"

“Le dedico el gol a Miguel y le mando muchas fuerzas a la familia”, dijo el mediocampista, visiblemente conmovido por la noticia. Además, afirmó que afectó “a todo el mundo del fútbol porque dejó un legado muy grande en todos los clubes por los que pasó”, lo definió como una persona “muy querida” y le dedicó el gol.

El volante aseguró que en el equipo de Lionel Scaloni, “nadie da una pelota por perdida”. y que todos saben que tienen “que dar el máximo para estar acá”.

Con un buen partido, que coronó con el única gol del triunfo argentino, Lo Celso arrancó el reportaje pospartido comentando estar “muy feliz por volver a marcar”.

Además, el volante del Real Betis español dijo que vestir la camiseta de la Selección “es lo más lindo” y analizó que el conjunto nacional hizo “un gran esfuerzo y un partido muy serio”, creando muchas situaciones de gol.

En cuanto al grupo que conforma el plantel de la Selección absoluta, el surgido en Rosario Central afirmó que “lo caracteriza la competencia”, que genera que todos los jugadores den “el máximo” para poder ser parte del seleccionado, algo que se corresponde con el pedido del entrenador Lionel Scaloni, quien solicita que “nadie baje la vara”.

Festejo de Argentina vs Venezuela Lautaro Martínez, Nico Tagliafico y Gio Lo Celso festejan el tanto del 1-0 de la Selección argentina frente a la Vinotinto. @Argentina

Sobre las practicas previas al encuentro, el exjugador del Tottenham inglés comentó que se prepararon “de la mejor manera” y valoró la importancia de seguir sumando partidos, que permiten que “el grupo se afiance”.

Acerca de la próxima disputa de la Finalissima, que enfrentará al conjunto argentino con el vigente campeón de la Eurocopa, España, “Gio” afirmó que todavía falta mucho para ese partido y que actualmente se fijan en que el conjunto argentino siga “creciendo y afianzando la idea”.

Fuente: NA