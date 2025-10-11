Revelan un impresionante gesto de Russo con el padre de un jugador de San Lorenzo al que le diagnosticaron cáncer

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el hermano de un futbolista del Ciclón reveló el gran gesto que tuvo con el padre de la familia.

Miguel Ángel Russo falleció el pasado miércoles a los 69 años por un paro cardiorrespiratorio. El entrenador de Boca, que venía luchando desde 2017 contra el cáncer y otras enfermedades, no aguanto más y su partida generó una profunda tristeza en todos los amantes del fútbol.

No solo por lo que consiguió como futbolista y entrenador, sino también por el legado que dejó y sus gestos humanos, esos que lo acompañaron a lo largo de toda su carrera. A partir de la noticia de su fallecimiento, en los últimos días comenzaron a salir a la luz anécdotas que tuvieron al histórico entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 como figura, pero una de las que llamó la atención y estremeció a todos la reveló Julián Reali, hermano de Matías Reali, actual jugador de San Lorenzo.

El gran gesto de Miguel Ángel Russo con la familia de Matías Reali En sus redes sociales, el hermano de Chuky contó que Miguel Ángel Russo tuvo un enorme gesto con la familia del exfutbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza en un momento delicado. “Ni bien se enteró de la enfermedad de papá, se puso a disposición. Pidió conocerlo y nos consiguió ser atendidos por su médico. La familia te va a estar agradecida siempre. Descansá en paz, maestro”, escribió Julián en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorePrimero/status/1976307779947135448&partner=&hide_thread=false El gran gesto de Russo con Matías Reali.



Julián Reali, hermano de Matías , realizó un posteo tras el fallecimiento de Russo donde la historia indica que el papá de Reali tuvo una enfermedad parecida a la que padeció Russo, y una vez que él supo esto, los ayudó, a la manera… pic.twitter.com/0ODtvbSrAt — San Lorenzo Primero (@SanLorePrimero) October 9, 2025 El hecho genera una profunda emoción, ya que el padre del jugador sufría una enfermedad parecida a la que afectó a Russo en sus últimos años. Al enterarse, el entrenador no dudó en actuar: se contactó con la familia, solicitó conocer al paciente y organizó su atención médica con el mismo especialista que lo había tratado a él. Un gesto discreto, de esos que nunca intentó difundir, pero que hoy se conoce como una nueva muestra de su enorme calidad humana.