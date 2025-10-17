El elocuente posteo de Lucas Blondel al ser convocado en Boca tras 9 partidos colgado

Lucas Blondel aparece en la lista de citados de Boca para enfrentar a Belgrano e hizo eco de la noticia con una particular publicación en sus redes.

Más allá de la nueva ausencia de Edinson Cavani, que se resintió de su lesión en el psoas, la lista de Boca presenta la vuelta de un futbolista que, en su momento, supo ser una pieza intocable en el equipo: Lucas Blondel. Luego de nueve partidos, el lateral derecho volverá a formar parte de la nómina para el choque ante Belgrano en la Bombonera, este sábado desde las 21.00.

Claudio Úbeda, que fue ratificado como DT del Xeneize tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya le comunicó esta noticia al ex Tigre y su reacción fue casi instantánea. Es que el defensor de 29 años, atravesado de felicidad, festejó su convocatoria con un particular posteo en su cuenta de Instagram.

La publicación de Lucas Blondel tras ser convocado por Úbeda para Boca-Belgrano Blondel subió una foto suya con la ropa de entrenamiento donde se lo observa con una sonrisa tímida y acompañó la imagen con dos corazones, uno azul y otro amarillo, tal como marca la historia de Boca. No obstante, el futbolista bloqueó los comentarios de la publicación y ningún hincha pudo felicitarlo.

El posteo de Lucas Blondel tras su vuelta a la convocatoria de Boca ante Belgrano. El posteo de Lucas Blondel tras su vuelta a la convocatoria de Boca ante Belgrano. La actualidad del lateral y hace cuánto no suma minutos Durante todo este tiempo en el que no fue tenido en cuenta, el lateral pidió jugar algunos partidos con el equipo de Reserva y lo hizo en dos ocasiones. De hecho, viene de marcar un gol frente a Belgrano, justamente el rival al que el Xeneize enfrentará este sábado por la fecha 13 del torneo Clausura.