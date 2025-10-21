¡En homenaje a River! Un histórico club de la liga italiana presentó su nueva camiseta: "Compartimos la misma sangre, hermano"

Un importante equipo de la Serie A anunció su indumentaria alternativa en honor a su amistad con River con un emotivo video y el Monumental de fondo.

En el fútbol hay rivalidades que quedarán grabadas para siempre, pero también hay gestos que construyen lazos imborrables. Y no solo hablando de futbolistas, sino yendo a una cuestión más general y que también atraviesa a los clubes. Uno de esos casos es el de River y Torino de Italia, dos instituciones unidas bajo el lema de "eterna amistad", un vínculo que se forjó luego de un notable gesto de los de Núñez hace 76 años.

El histórico equipo de la Serie A presentó su nueva tercera camiseta para la temporada 2025/26, con un diseño que rinde homenaje al Millonario, mediante un emotivo video en sus redes sociales que rápidamente se viralizó y generó la reacción de los hinchas. El encargado de presentarla fue nada menos que Giovanni Simeone, el delantero argentino formado en la Banda.

El emotivo video con el que Torino anunció su nueva camiseta en honor a su amistad con River Torino presentó su nueva camiseta alternativa en homenaje a su amistad con River. Torino presentó su nueva camiseta alternativa en homenaje a su amistad con River. Ese lazo se remonta al 4 de mayo de 1949, cuando el avión que trasladaba al plantel del Torino desde Lisboa se estrelló contra la Basílica de Superga, en Turín. La tragedia provocó la muerte de las 31 personas a bordo, incluyendo a los futbolistas del legendario “Grande Torino”, base de la selección italiana y equipo que, en ese momento, arrasaba en la liga de su país.

En la espalda de la camiseta la inscripción “Eterna Amistad” aparece acompañada por los escudos fusionados de ambos equipos, recordando un vínculo que nació hace más de siete décadas. El elenco tano acompañó la imagen de la flamante indumentaria con el Monumental de fondo. Y claro, no se hizo esperar la respuesta de River: “Uniti per sempre” (Unidos para siempre), posteó el club argentino.