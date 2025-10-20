El tremendo cruce entre Lucas Martínez Quarta y Federico Girotti que no se vio en TV: desde "¿qué te pasa, bobo?" hasta "¡canchero de m...!"

Durante el triunfo del Millonario sobre la T, hubo un fuerte y picante diálogo entre Lucas Martínez Quarta y Girotti, dos excompañeros en River.

El tremendo cruce entre Martínez Quarta y Girotti que no se vio en TV. Foto: Captura

En un partido picante, River volvió a la victoria en el torneo Clausura tras cuatro partidos al hilo con derrotas (Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento). El pasado sábado, el Millonario se impuso por 2-0 ante Talleres de Córdoba con goles de Montiel y Meza, pero en el partido no faltaron los picantes cruces entre futbolistas.

En esta ocasión los protagonistas fueron Federico Girotti, delantero de la T y ex River, y Lucas Martínez Quarta. Antes de que Depietri lanzara el tiro de esquina, Ariel Penel comenzó a observar a ambos futbolistas que se venían tomando de la camiseta y haciendo reclamos injustificados al juez del partido.

El picante cruce entre Lucas Martínez Quarta y Girotti Unos segundos después las cámaras de ESPN Fútbol 1 captaron un picante cruce entre ambos. Tras el reclamo del Chino, el delantero no se lo tomó para nada bien y le reprochó de manera contundente: “¿Qué te pasa? Andate a la mier…, muerto. Canchero de mier…, canchero de mier…”.

El picante cruce entre dos excompañeros de River en la victoria por 2-0 sobre Talleres Lejos de quedarse atrás en la pelea, Martínez Quarta le respondió: “¿Qué te pasa, bobo?”, y a la vez se pusieron frente a frente mirándose fijamente. De todas maneras, la situación no escaló a mayores y todo quedó ahí.