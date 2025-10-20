Presenta:

Deportes

|

Lucas Martínez Quarta

El tremendo cruce entre Lucas Martínez Quarta y Federico Girotti que no se vio en TV: desde "¿qué te pasa, bobo?" hasta "¡canchero de m...!"

Durante el triunfo del Millonario sobre la T, hubo un fuerte y picante diálogo entre Lucas Martínez Quarta y Girotti, dos excompañeros en River.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

El tremendo cruce entre Martínez Quarta y Girotti que no se vio en TV. Foto: Captura

El tremendo cruce entre Martínez Quarta y Girotti que no se vio en TV. Foto: Captura

En un partido picante, River volvió a la victoria en el torneo Clausura tras cuatro partidos al hilo con derrotas (Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento). El pasado sábado, el Millonario se impuso por 2-0 ante Talleres de Córdoba con goles de Montiel y Meza, pero en el partido no faltaron los picantes cruces entre futbolistas.

En esta ocasión los protagonistas fueron Federico Girotti, delantero de la T y ex River, y Lucas Martínez Quarta. Antes de que Depietri lanzara el tiro de esquina, Ariel Penel comenzó a observar a ambos futbolistas que se venían tomando de la camiseta y haciendo reclamos injustificados al juez del partido.

Te Podría Interesar

El picante cruce entre Lucas Martínez Quarta y Girotti

Unos segundos después las cámaras de ESPN Fútbol 1 captaron un picante cruce entre ambos. Tras el reclamo del Chino, el delantero no se lo tomó para nada bien y le reprochó de manera contundente: “¿Qué te pasa? Andate a la mier…, muerto. Canchero de mier…, canchero de mier…”.

El picante cruce entre dos excompañeros de River en la victoria por 2-0 sobre Talleres

Lejos de quedarse atrás en la pelea, Martínez Quarta le respondió: “¿Qué te pasa, bobo?”, y a la vez se pusieron frente a frente mirándose fijamente. De todas maneras, la situación no escaló a mayores y todo quedó ahí.

Girotti y Martínez Quarta compartieron plantel en River

Martínez Quarta debutó en Primera División antes, y para cuando Girotti tuvo su oportunidad, el Chino ya se había afianzado en el plantel profesional. Fue en 2019 que cuando el delantero comenzó a tener más participación en Primera, pero en 2020 se terminó de ganar un lugar aunque para esa época el campeón de América ya había emigrado hacia la Fiorentina.

Archivado en

Notas Relacionadas