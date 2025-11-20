La actriz se encuentra pasando un momento complicado y A la Tarde revelaron un clip que no se conocía.

Cris Morena está viviendo un momento de gran terror tras el constante acoso por parte de un hombre. En los últimos días, revelaron que la actriz y directora decidió realizar la denuncia, ya que se encontraba con mucho miedo por la actitud que estaba teniendo la persona.

En los últimos días, la Justicia decidió verificar la casa del hombre de 51 años que acosa a la artista y, al ingresar en la habitación, se llevaron una enorme sorpresa. Es que allí tenía mapas con los recorridos que realizaba Cris, un collage con diferentes fotos de sus ojos y anotaciones con su nombre.

Pero esto no fue todo, ya que en las últimas horas dieron a conocer un impactante video que no se conocía hasta el momento sobre el acoso. En A la Tarde (América) compartieron el clip donde se lo puede ver al hombre merodeando por la zona y subiendo a su vehículo.

El fuerte video que revelaron sobre el acoso que sufre Cris Morena Acoso a Cris Morena: dieron a conocer un fuerte video y crece la preocupación "Este video es a metros de la casa de Cris Morena, es una de las escenas", expresó el periodista Luis Bremer. Además, agregó que "Cris Morena refiere a por lo menos 12 sucesos donde su chofer, el encargado del edificio donde está la productora o su personal dentro de su casa tuvo que actuar".