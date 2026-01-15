Sacudón en los medios: la inesperada salida de un histórico periodista tras más de cuatro décadas en un destacado medio

Ángel de Brito reveló en LAM la salida de un reconocido periodista de un importante medio, donde desarrolló una extensa trayectoria de 42 años.

El 2026 empezó con fuertes y sorpresivos movimientos en la farándula. Y ahora, dio a conocer una inesperada salida sacudió a la televisión y al periodismo de revistas: la de Héctor Maugeri. Fue Ángel de Brito en LAM quien brindó detalles de la salida del destacado periodista.

"Me llegaron varios mensajes y me dijeron lo siguiente: 'Escándalo total en Net. Lo rajaron a Maugeri y lo sacaron de todas las promos del aire y de la publicidad de la revista'", reveló el conductor.

Héctor Maugeri Se trata de Héctor Maugeri. Instagram Hectormaugeri. Previo a su salida, el comunicador encabezaba un ciclo de entrevistas que funcionaba como una de las apuestas fuertes de Net TV y que tenía una fuerte impronta vinculada al universo del espectáculo. Además, fue una pieza clave en el desarrollo y crecimiento de la Revista Caras, hasta que se produjo un recambio en la dirección con la llegada de Liliana Castaño, aunque, tiempo después, fue desvinculada.

Según se explicó en el programa, la salida de Liliana Castaño habría sido un factor determinante que aceleró esta decisión y marcó el quiebre definitivo en una relación laboral de décadas.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM sobre Héctor Maugeri Héctor Maugeri Confirmó Su Salida De Editorial Perfil Ángel de Brito contó que logró comunicarse con el protagonista de la noticia y compartió su testimonio en vivo: "Decidí personalmente desvincularme de Editorial Perfil tras 42 años de trabajo ininterrumpidos para tomar nuevos rumbos profesionales".