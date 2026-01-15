"Tensión sexual": se filtró el motivo oculto por el que Matías Alé echó a Walter "Alfa" Santiago de la obra de teatro

La temporada teatral en Mar del Plata sumó un escándalo inesperado, cuando Walter Santiago , mejor conocido como "Alfa" fue apartado de manera abrupta de la obra de teatro Asia caliente, por decisión de Matías Alé .

La información fue revelada por Juan Etchegoyen , quien dio a conocer el trasfondo del enfrentamiento entre ambos protagonistas. "Quiero abrir el programa de hoy con el primer escándalo del verano aquí en Mar del Plata. Por un lado Alfa y por el otro lado Matías Alé . Me llega data desde adentro del teatro fuerte", expresó el conductor de Mitre Live.

Según relató el periodista, la relación entre Alfa y Alé estaría completamente quebrada y el conflicto podría escalar aún más. "Está todo mal entre Alfa y Matías Alé . Estoy en condiciones de confirmar que Walter Santiago iniciará acciones legales contra el ex de Alfano. Pero el tema acá es por qué lo echaron al ex Gran Hermano y tengo info sensible", sostuvo Etchegoyen.

Entre los motivos que habrían desencadenado la decisión, el comunicador mencionó versiones vinculadas a situaciones personales dentro del elenco. "Dos personas de adentro del teatro me dicen que Matías tenía celos de su novia por la relación que tenía con Alfa en el teatro. Me hablan de un vínculo cercano de Alfa con Martina Vignolo, esposa de Matías, que nunca pasó nada pero que había cierta tensión sexual con él", comentó el periodista.

Pero eso no habría sido lo único que generó malestar. Etchegoyen aseguró que también existían roces en el plano profesional y situaciones que alimentaron la incomodidad del actor. "Es más, me dicen incluso que Matías los habría visto cercanos a Alfa y a Martina algún que otro día muy cómplices charlando. Y eso no es todo, me dicen que Matías sentía celos profesionales también porque Alfa le hacía sombra", sumó el comunicador.

Finalmente, Juan Etchegoyen aclaró que intentó comunicarse con Matías Alé para conocer su versión de los hechos. "Yo me comuniqué con Matías que me dice que no pasa nada de esto pero los rumores que a mí me dan son estos y de gente que está ahí dentro de la obra", concluyó, dejando abierta la polémica y el posible conflicto legal entre las partes.