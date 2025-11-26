Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa fue hospitalizado: cómo sigue su estado de salud

Una emergencia encendió las alarmas por el estado de salud del joven artista. La situación se dio a conocer a través de una publicación en redes sociales.

Una inusual postal compartida en redes sociales por el propio protagonista, Luca Martin, encendió las alarmas y generó inquietud entre sus seguidores. El talentoso joven, hijo de las reconocidas figuras Matías Martin y Nancy Dupláa, documentó su reciente visita a una clínica, aunque la causa detrás del ingreso fue tratada con cierta reserva. La imagen, cargada de un toque de humor, lo muestra recostado mientras otro famoso le asistía. Esta situación puso en primer plano su estado de salud, aunque por fortuna, todo terminó siendo un episodio menor que no pasó a mayores complicaciones.

La incertidumbre surgió tras una publicación en su cuenta de Instagram, donde Martin compartió los motivos superficiales de su preocupación: “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna", detalló el artista, de 25 años. Lo que capturó la atención de inmediato fue la presencia de Pablo Echarri junto a su cama, en un rol inesperado, sirviéndole la comida. La escena, tan atípica como divertida, se convirtió en una foto épica para siempre, como el propio Luca Martin la catalogó.

A pesar del susto, el entorno familiar manejó la situación con total calma, lo que sugiere que el problema de salud fue de naturaleza leve. Buscando llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado, Luca Martin cerró su mensaje con un tono optimista, asegurando: "Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse". Esto confirmó que, más allá de la incomodidad inicial por el dolor y la falta de aire, la situación nunca fue crítica.