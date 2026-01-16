La investigación vinculada al contrabando que salpica a L-Gante, La Joaqui y la China Suárez: de qué se trata

Una investigación iniciada en la frontera correntina terminó por destapar una red de contrabando de alta gama que operaba en el corazón de Buenos Aires y que tenía como "clientes" involuntarios a las máximas figuras de la música urbana y el espectáculo, entre ellos L-Gante , La Joaqui y la China Suárez .

La Aduana y la Policía de la Ciudad , tras una serie de allanamientos simultáneos en el AMBA, secuestraron una flota de vehículos valuada en más de 500 millones de pesos . Se trata de los mismos Camaros y Mustangs que, en los papeles eran, técnicamente, fantasmas jurídicos.

El caso se originó lejos de los sets de filmación, en el paso fronterizo de Paso de los Libres , Corrientes. Allí, los agentes aduaneros detectaron un patrón sospechoso: vehículos de lujo ingresaban al país con matrícula paraguaya bajo el régimen de "importación temporal" (turismo). La ley permite que estos autos circulen por un tiempo limitado (generalmente 90 días) siempre que sean conducidos por el titular extranjero.

Sin embargo, la investigación de la Dirección Regional Aduanera Noreste descubrió que los autos nunca regresaban a Paraguay. En cambio, se quedaban en Argentina, donde eran "nacionalizados" de facto y puestos a trabajar en una economía sumergida de alquileres VIP.

Los vehículos no se escondían; al contrario, su negocio era la exhibición. Según fuentes de la investigación, la organización criminal alquilaba estos rodados para eventos privados, fiestas de 15 y, fundamentalmente, videoclips musicales .

Entre los vehículos incautados se destacan: dos Chevrolet Camaro (uno de ellos amarillo y negro), los Ford Mustang (incluyendo un convertible rojo) y una Toyota SW4 (la única con radicación en Argentina, utilizada para logística).

Aunque los artistas como L-Gante, La Joaqui o la China Suárez aparecen vinculados visualmente a los autos, fuentes judiciales aclararon que no están imputados en la causa. Las productoras contrataban los servicios de alquiler de buena fe o mediante intermediarios, desconociendo la situación irregular.

El operativo

La causa, que tramita en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, ordenó cinco allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo propiedades en un country de Canning y un domicilio en Palermo.

El resultado fue contundente. Además de la flota de lujo, los agentes encontraron: 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses, 1.300 dólares falsos y una pistola calibre 9 milímetros sin documentación legal.

Hay dos detenidos de nacionalidad argentina. Uno de ellos intentó justificar la tenencia de los vehículos alegando ser dueño de una "productora de eventos multitudinarios", una firma que, según los registros de la ARCA (ex AFIP), no tenía actividad económica declarada ni capacidad financiera para adquirir semejante parque automotor.

La maniobra se encuadra bajo la figura de contrabando agravado, un delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión.