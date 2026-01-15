En medio de las denuncias, salió a la luz un terrible episodio entre Verónica Castro y Julio Iglesias: "Te la agarro"

En medio del escándalo judicial que rodea al cantante, se destapó un testimonio de la actriz mexicana sobre un fuerte episodio que vivió con Iglesias.

En medio del fuerte revuelo que rodea a Julio Iglesias tras las denuncias por presunto abuso sexual, volvieron a reflotarse antiguos testimonios que ponen el foco en situaciones incómodas protagonizadas por el cantante en ámbitos públicos y laborales.

Dos mujeres que trabajaron para el artista en 2021, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, presentaron una denuncia formal el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades del músico ubicadas en República Dominicana y Bahamas, y reactivaron el debate sobre conductas del pasado que, durante años, quedaron silenciadas.

julio-iglesias El cantante fue denunciado por abuso sexual. Instagram/Julio Iglesias En ese contexto, en el programa mexicano Ventaneando recordaron una entrevista en la que Verónica Castro relató un episodio que vivió con Iglesias durante un evento de gran exposición mediática. La actriz y conductora aseguró que el hecho ocurrió en una ceremonia de premios, frente a otros artistas y con cámaras presentes.

"El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias porque sí. Un día me agarró una nalga arriba de un escenario", contó la artista al reconstruir lo sucedido, antes de explicar el clima del evento y la presencia de figuras de primer nivel del espectáculo.

La mansión que Verónica Castro tiene en Acapulco está llena de lujos. La actriz mexicana fue tocada indebidamente por el artista español. Foto: Archivo MDZ Según su testimonio, el cantante se colocó detrás de ella sin previo aviso y la tocó sin su consentimiento, lo que provocó una reacción inmediata de su parte. "Y de repente siento que alguien me agarra la pompa y meto un trancazo para atrás. Dije: el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio", relató Castro.