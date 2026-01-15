Julio Iglesias bajo la lupa: el fuerte apoyo de Susana Giménez y el video del beso que generó polémica

La conductora de Telefe rompió el silencio sobre las fuertes acusaciones contra el artista español, recordando su histórica amistad.

La esfera del entretenimiento internacional se encuentra convulsionada tras las recientes acusaciones contra Julio Iglesias, el célebre cantante español. En este contexto de máxima tensión, Susana Giménez fue abordada por la prensa para conocer su perspectiva sobre las graves denuncias de abuso que recaen sobre su amigo. Sin titubeos, la diva optó por priorizar el vínculo afectivo que los une desde hace décadas, desmarcándose de la mirada crítica que hoy predomina en los medios de comunicación.

La firme postura de Susana Giménez sobre Julio Iglesias julio iglesias na 2 Julio Iglesias enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera debido a denuncias judiciales. Foto: NA Durante un breve contacto con la prensa, la animadora destacó la caballerosidad que, según su experiencia, siempre caracterizó al intérprete. Al ser consultada sobre los testimonios de las exempleadas que denuncian conductas abusivas, ella fue tajante al describir la naturaleza de su relación: “El da besos por que somos amigos hace 50 años”. Su defensa no se quedó allí, ya que reforzó su lealtad incondicional hacia el músico: “Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero”.

Pese a la insistencia de los cronistas por conocer su opinión sobre la veracidad de los testimonios que describen actos de gran crudeza que, la conductora prefirió mantener una distancia prudencial respecto al proceso legal. Evitó calificar las denuncias como falsas, aunque su convicción personal sobre la figura del artista se mantuvo inalterable durante toda la entrevista. En sus propias palabras, la diva subrayó: “Julio es un señor, es realmente un señor”.

El polémico video de Susana Giménez y el cantante español Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las graves denuncias: "Es un caballero" Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las graves denuncias: "Es un caballero". Video: Intrusos (América TV) La controversia escaló en las últimas horas debido a la viralización de un fragmento televisivo de hace más de dos décadas. En las imágenes de aquel entonces, se observa un contacto físico que muchos usuarios de redes sociales han interpretado como incómodo o forzado. En aquel momento, Susana intentó naturalizar la situación frente a su audiencia con una frase que hoy recobra un nuevo significado mediático: “Siempre me da beso”.