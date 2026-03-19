Evangelina Anderson destapó la olla y confesó haber tenido un pasado con Maxi López

La modelo reveló detalles de un encuentro en un boliche top que fue el puntapié inicial de su eterno conflicto con la mediática.

En una charla que paralizó el streaming, Evangelina Anderson decidió romper un silencio de años y ventilar el verdadero origen de su histórica enemistad con Wanda Nara. Invitada al ciclo de Martín Cirio, la modelo no se guardó nada y reveló un detalle inédito que involucra directamente a Maxi López, mucho antes de que el exfutbolista iniciara su mediática relación con la actual conductora de MasterChef.

Evangelina Anderson mandó al frente e Maxi López. Lo que comenzó como un simple "no" en la noche porteña terminó desatando una guerra de divas que marcó una época en la farándula argentina.

El intento de conquista de Maxi López a Evangelina Anderson Frente al micrófono de La Faraona, Anderson dudó unos segundos antes de soltar la bomba: "¿Lo cuento o no lo cuento? Porque es como revolver... Sí, ya fue. Creo que no lo conté nunca públicamente".

Maxi López en Sería increíble El boliche Ink fue el escenario del primer encuentro entre la modelo y el exfutbolista. Instagram @officialmaxilopez. Según su relato, todo ocurrió en el boliche Ink, un punto de encuentro clásico para las figuras del ambiente en aquellos años. Fue allí donde un joven Maxi López, soltero y codiciado, puso sus ojos en ella e intentó un acercamiento que no llegó a buen puerto, generando un roce que, tiempo después, llegaría a oídos de Wanda.

"Antes de que Wanda conozca a Maxi lo conozco yo en Ink, que en ese momento iba a bailar todo el mundo. Fui a bailar y había muchos periodistas y demás. Y Maxi me vino a hablar pero no pasó nada", detalló Anderson sobre aquella velada. Ante la repregunta de Cirio sobre si el rubio la había ido a "encarar", Evangelina fue tajante y afirmó con seguridad que así fue, aunque aclaró que la química fue nula: "No, no. De hecho hablamos dos palabras".