La foto viral de Loly Antoniale tras años de absoluto silencio en redes: "En Córdoba con..."

Pochi, panelista de Puro Show, compartió una imagen de la modelo en la cuenta de Instagram Gossipeame y se viralizó al instante.

La vida de Loly Antoniale es un completo misterio desde hace años tras la decisión de alejarse de manera rotunda de las redes sociales. De hecho, la última publicación que realizó fue el 9 de mayo de 2024 y desde ese momento no se supo nada más de ella.

Luis Ventura en el año 2025 visitó a Ángel de Brito en Bondi Live y allí el conductor le preguntó si sabía el motivo de la fuerte desaparición de la modelo y Ventura fue tajante: "Lo sé pero no lo digo. Yo siempre la respeté, yo tengo un mensaje de ella", expresó en aquel momento.

La foto viral de Loly Antoniale tras años de absoluto silencio en redes Captura de pantalla 2026-05-07 160456 Loly Antoniale en Córdoba. Foto: Instagram / @gossipeame.

En las últimas horas, Pochi, panelista del programa Puro Show, compartió una foto de Loly Antoniale disfrutando de Argentina: "La Niña Loly, que está re desaparecida en redes, en un recital en Córdoba con su mamá y una amiga".