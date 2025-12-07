Wanda Nara sorprendió con un accionar que podría enfurecer a Mauro Icardi: "Feliz cumple a un ser muy..."

La mediática no para de estar en los tÍtulos de las polémicas y centros de controversias. Para completar su semana, realizó un gesto que no pasó desapercibido.

Wanda Nara, ¿coqueteó con Nico Occhiato?, ¿no le permitió a La Joaqui participar en la gala "Los Personajes del Año"?, ¿tiene una nueva demanda?. Lo cierto es que la conductora, pero por sobretodo mediática; no logra salir del foco de las polémicas y escándalos que a su nombre se remiten. Uno nuevo fue sumado a la lista.

Y es que es de público conocimiento que Nara mantiene una buena relación con la familia de su expareja Mauro Icardi, algo que deja bien documentado a través de sus redes sociales cada vez que la ocasión se lo permite. En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió vía Instagram al dedicar un saludo "especial".

El gesto de Wanda Nara image Wanda Nara saludando a su suegro. Créditos: Instagram La rubia, para bien o mal, mantiene una relación cercana con su exsuegro y abuelo de sus hijas. Juan Carlos Icardi cumplió años y la empresaria no dudó en hacérselo saber a todo el mundo. Con una foto familiar, dedicó un mensaje al hombre:

"Feliz cumle a un ser muy especial. Te amamos", fue la frase utilizada por Wanda para felicitar a Icardi por un año más de vida. El accionar fue replicado por diversos medios y cuentas en redes sociales que no dudaron en resaltar dicho accionar.

Una nueva demanda Embed - Tras las últimas apariciones: Mauro Icardi demandó nuevamente a Wanda Nara y el motivo es contundente Lejos de quedarse con los brazos cruzados, quien no descansa es Mauro Icardi. El futbolista inició una nueva demanda contra su expareja por dos situaciones ocurridas en las últimas semanas: el uso de TikTok de sus hijas sin previo consentimiento de su parte y el show de Martín Cirio.