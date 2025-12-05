Zaira Nara versus Cami Mayan: quién es el hombre de la farándula que las enfrentó

Zaira Nara y Cami Mayan, dos de las figuras más buscadas de la farándula y el streaming, se encuentran en medio de un enfrentamiento por un joven influencer.

Quién es el hombre que enfrenta a Zaira Nara y Cami Mayan. / Instagram

El universo de las redes sociales y la farándula se revolucionó con un inesperado "triángulo amoroso" que involucra a dos de las figuras más seguidas del momento: la modelo Zaira Nara y la streamer Cami Mayan. Si bien ambas se mantienen oficialmente solteras desde sus mediáticas rupturas, el interés de un tercero desató una chispa de conflicto.

Quién es el joven disputado por Nara y Mayan Aunque las celebrities nunca han coincidido en el ámbito laboral y no tienen relación alguna, el nombre que las enfrenta es el de Santiago Baietti, conocido en el ambiente digital como Bauletti. Este joven streamer, que se hizo conocido en el canal Mernosketti, es el causante del enfrentamiento.

cami mayan portada Cami Mayan, la streamer que confesó que Bauletti le parece "fachero". Instagram El influencer de apenas 23 años había mostrado un interés visible por conquistar a Zaira Nara, e incluso llegó a coquetear con ella en alguna transmisión virtual. Sin embargo, la situación dio un giro rotundo y ahora la mirada de Bauletti se habría posado en Cami Mayan tras la reciente gala de Los Personajes del Año de la revista Gente.

santi baulleti El streamer que se robó el corazón de todas. instagram La situación se hizo viral rápidamente, lo que llevó a que los compañeros de Patria y Familia en Luzu TV le preguntaran directamente a Camila Mayan sobre el streamer. Caracterizada por su frontalidad, la ex de Mac Allister no dudó en confesar que "Baulo" le parece "fachero".