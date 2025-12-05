Beto Casella anunció en Bendita TV que se va definitivamente del ciclo: qué le dijo a su audiencia

Tras dos décadas ininterrumpidas como el rostro central de uno de los ciclos más exitosos de la televisión argentina, el reconocido conductor Beto Casella oficializó su desvinculación de Bendita TV por la pantalla de El Nueve. El anuncio, realizado en vivo durante la emisión del miércoles 3 de diciembre, puso fin a semanas de especulaciones que habían generado malestar en el presentador, quien deseaba mantener el control sobre la difusión de la información.

Casella, con visible emoción, confirmó la fecha de su última aparición al aire en el programa: “Por supuesto, no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla, después de 20 años”, sentenció, marcando el fin de una era.

El animador se encargó de disipar de manera categórica los rumores que sugerían un supuesto aburrimiento o un simple deseo de “cambiar de aire”. Por el contrario, dejó entrever que su decisión radicó en factores más profundos relacionados con el clima laboral. “No es una decisión que tome alegremente o como se dijo que estoy aburrido y quiero cambiar de aire, no. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a trabajo y uno busca trabajar feliz”, explicó Beto sobre las verdaderas razones de su partida. Este enfoque en la satisfacción laboral fue la clave para buscar nuevos horizontes.

El futuro de Beto Casella en América tv y los nombres que siguen en El Nueve Ciclo cumplido: Beto Casella confirma su partida de Bendita y anticipa nuevo proyecto Ciclo cumplido: Beto Casella confirma su partida de Bendita y anticipa nuevo proyecto. Video: EL Nueve El comunicador también confirmó su inminente traslado a un canal colega tras la salida de El Nueve, aunque eligió mantener en reserva el nombre de la señal durante su despedida. Además, adelantó que no estará solo en su nuevo proyecto, el cual busca justamente esa felicidad en el día a día. “Supongo que algunas compañeras y compañeros que todos los días están conmigo también -porque somos un grupo muy unido- se vendrán conmigo”, agregó, anticipando un éxodo de parte de su equipo de colaboradores.