Pura emoción en el sorteo del Mundial: Andrea Bocelli y una potente interpretación de Nessun Dorma

El tenor italiano fue el encargado de dar apertura a la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026, llevándose la ovación de los presentes en el Centro John F. Keneddy.

Andrea Bocelli y un show impactante en la previa del sorteo del Mundial 2026.

El artista italiano Andrea Bocelli emocionó a todos los presentes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde interpretó "Nessun Dorma".

El cantante italiano dijo presente en el Centro John F. Kennedy, donde la Selección argentina conocerá a sus rivales dentro de pocos minutos.

Hace pocas semanas, Andrea Bocelli estuvo en la Argentina, donde incluso fue homenajeado por el presidente Javier Milei.

Andrea Bocelli Los bombos del sorteo Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ránking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.