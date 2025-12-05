Nancy Duré fue dura contra Evelyn von Brocke y le replicó: "Pu... sí, Tatiana no"

La interna en Aptra explotó y el enfrentamiento entre Evelyn von Brocke y Marcelo Polino derivó en un feroz ataque personal que desató la furia de Nancy Duré.

El clima en el ambiente de la farándula se incendió a raíz de una feroz interna en el seno de Aptra. Lo que comenzó como un reclamo de Evelyn von Brocke a Marcelo Polino por temas de medicina privada, se transformó rápidamente en un ataque personal que tuvo como blanco a Nancy Duré, quien no dudó en lanzar una réplica letal en vivo contra su colega.

La furia de Nancy Duré contra Evelyn von Brocke La interna que sacude APTRA. Furiosa por la acusación de “robamaridos” que le endilgó la panelista de Bendita, Duré se despachó con un descargo contundente en el programa Puro Show. La periodista señaló que la crítica de Von Brocke era irrelevante y servía únicamente para desviar el foco de la discusión principal: "Si fuera cierto que yo soy una Tatiana, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de Aptra. (...) No estábamos hablando de si yo estoy o no estoy con gente casada".

dure polemica nancy Lanzó duras frases contra su compañera. Instagram La chispa de la confrontación se encendió previamente en el grupo de WhatsApp de los miembros de la entidad que entrega los Martín Fierro, y el contenido de la pelea terminó filtrándose a los medios.

EVELYN VON BROCKE LA PERIODISTA CONTÓ POR QUÉ RENUNCIÓ A INTRUSOS Foto: Archivo MDZ La gran interna de APTRA está protagonizada por Evelyn von Broke. Archivo MDZ Nancy Duré afirmó que Evelyn debería haberse comunicado con ella para resolver el conflicto en privado y luego disculparse públicamente: “Ella tendría que haberme llamado, haberse retractado, pedirme disculpas en privado y en público, pero no se las pienso aceptar”.