Sorpresa total: filtraron la imagen de la mamá de una mega famosa millonaria viajando en colectivo

Luis Bremer presentó este viernes en Desayuno Americano la foto de la madre de una reconocida celebridad viajando en transporte público y causó sorpresa en el panel.

El brillo de la farándula suele asociarse a autos de alta gama, choferes y comodidades infinitas. Sin embargo, una de las madres más vinculadas a una figura top del espectáculo nacional demostró que su vida cotidiana está lejos de esa imagen glamorosa que muchos imaginan.

En Desayuno Americano, contaron de manera enigmática que una mamá muy conocida del medio fue vista viajando en colectivo por la Ciudad de Buenos Aires, acompañada de su pareja, una escena que llamó la atención del equipo del programa y que mantuvo el misterio durante varios minutos.

Luis Bremer en Desayuno Americnao Luis Bremer fue quien dio a conocer la novedad. Captura de pantalla Youtube América TV. Finalmente, sobre el cierre, Luis Bremer develó la identidad de la mujer en cuestión: "Revelamos ahora de esta madre de una mega millonaria y famosa viajando en bondi, en el 130 ayer por la tarde con su novio al lado. Ella es Nora (Nora Colosimo), la madre de Wanda Nara", indicó el periodista.

Tras el comentario, el panel comenzó a debatir sobre la situación. Mariana Contartessi sumó su observación sobre lo difícil que está conseguir autos por aplicación en esta época del año, mientras que Carlos Salerno la interrumpió para remarcar con picardía que Nora tendría suficientes propiedades y autos como para no depender del transporte público. Pamela David, en tanto, acotó: "O sea que podría tener un chofer".

Nora Colosimo micro Nora Colosimo fue vista viajando en transporte público. Captura de pantalla Youtube América TV. Las cámaras del ciclo mostraron la foto del momento: Nora Colosimo junto a su pareja, Rafael Stancanelli, viajando en un colectivo repleto, parados en medio del pasillo y sosteniéndose de las barandas, como cualquier pasajero más.