¡Bomba total! Roberto García Moritán terminó su relación y ya tendría nueva novia

El empresario Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich habrían puesto fin a su intenso romance de pocos meses. Él ya tiene novia.

MDZ Show

Roberto García Moritán puso fin a su relación con Priscila Crivocapich. / Archivo MDZ

Una de las noticias más explosivas del fin de semana en el mundo de la farándula es, sin dudas, la aparente separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. El romance parece haber llegado a su fin abruptamente y fue lanzado por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, quien no solo confirmó el quiebre sino que disparó un rumor aún mayor.

Moritán en un nuevo capítulo de su vida

Los datos de Ángel de Brito sobre la relación.

El periodista de espectáculos no se detuvo en la ruptura. Tras publicar una foto de la ahora ex-pareja con el tajante mensaje: "Fin de la relación". El empresario gastronómico habría encontrado consuelo en los brazos de la extenista internacional Gisela Dulko, famosa además por haber sido la exesposa del exfutbolista Fernando Gago: "Moritán y Dulko iniciando romance".

Los datos de Ángel de Brito sobre la relación.

Recordemos que la relación entre García Moritán y Crivocapich se consolidó rápidamente, con varias apariciones públicas, como en la obra Gardel Pop en junio o en la cena de la Fundación Margarita Barrientos, evento al que curiosamente también asistió Pampita.

Se terminó la relación de Roberto García Moritán.

Las versiones de crisis ya circulaban. Incluso, a pocas horas de que trascendiera la separación, Priscila fue consultada en Puro Show sobre su situación con Roberto y su respuesta fue ambigua: “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”.

El breve pero intenso vínculo entre el empresario y Crivocapich generó expectación por la buena sintonía que mostraban. Sin embargo, la historia duró apenas unos meses.

