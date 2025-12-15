Wanda Nara firmó contrato con Telefe y se dieron a conocer las impactantes cifras y cláusulas que incluye

Wanda Nara no solo se ha consolidado como una de las figuras más rentables de Telefe , sino que el canal ha decidido apostar por ella a largo plazo con un contrato que revela una profunda estrategia de negocios y control de imagen.

Mientras se confirmaban rumores sobre el traspaso de la conducción de Bake Off a Vero Lozano, se filtraron detalles de la renovación contractual de Nara que la vinculan con la emisora por dos años más, abarcando los ciclos 2026 y 2027 .

La extensión del vínculo, inusual en la televisión actual, no sería casual. Según se debatió en el programa A la tarde (América TV), este contrato blindado podría tener un valor agregado para la mediática en el plano personal.

"Que el contrato sea tan largo le va a servir en el litigio que tiene por los hijos . No debe ser casual que sea tan largo el contrato”, remarcó la periodista Carmela Bárbaro, sugiriendo que la solidez laboral en Argentina puede ser un factor clave en las disputas legales sobre su vida familiar y residencia.

El contrato con Telefe le asegura a Wanda una carga laboral sustancial, además de un abultado sueldo. Santiago Sposato reveló que el acuerdo estipula la participación de Nara en hasta cuatro programas diarios en vigencia.

Específicamente, se confirma su rol en MasterChef Celebrity 2025, la participación en "dos programas diarios" adicionales para 2026 y la continuidad en "dos programas" para el año 2027.

Además de los ciclos fijos, el canal permite que la conductora capitalice su fama a través de negocios paralelos. Se conoció que una pauta dentro del contrato la obliga a promocionar sus propios productos en el aire, beneficiando su marca personal.

En este sentido, Luis Bremer señaló la enorme rentabilidad de estos "curritos por afuera", indicando que Nara ya recaudó 100 mil dólares con solo tres publicidades externas.

La cláusula ética esencial

wanda vs mauro La mediática deberá bajar los escándalos. Créditos: Archivo MDZ

Quizás el detalle más revelador del contrato es la cláusula de comportamiento público. Telefe busca proteger la inversión en su figura central exigiendo que su vida personal no interfiera con los valores del canal.

El periodista Sposato leyó parte del compromiso de la conductora: “La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen pública que representen los valores de los programas que participe... Incluye comportamientos éticos de respeto y ambiente positivo y profesional”.