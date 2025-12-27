Kate Middleton y Charlotte coordinaron looks en Navidad con un estilo sostenible: ¡mirá!

Kate Middleton lució junto a su hija unos looks combinados, con el marrón chocolate como protagonista de la misa navideña royal.

La mañana del 25 de diciembre tuvo a la familia real británica reunida en Sandringham, siguiendo una tradición que se repite generación tras generación. La caminata hacia la iglesia de St Mary Magdalene fue, una vez más, uno de los momentos más simbólicos del calendario royal. Kate Middleton se destacó como una de las figuras centrales de la jornada. Acompañada por el príncipe Guillermo y sus hijos, saludó a las personas que aguardaban tras las vallas.

Para la misa de Navidad, la Princesa de Gales eligió un abrigo de tartán en tonos marrones firmado por Blazé Milano. Confeccionado en lana transpirable y con un sutil estampado windowpane, el diseño combinó referencias a la sastrería masculina con una silueta cuidadosamente entallada.

El abrigo, lejos de ser una novedad, ya había sido parte de apariciones anteriores, lo que reforzó uno de los pilares del estilo actual de Kate, es decir, el de repetir prendas como declaración de sostenibilidad, valor cada vez más presente en su imagen pública.

En cuanto a los accesorios del look, lució un tocado tipo percher en color chocolate, firmado por Juliette Botterill Millinery, y a eso se sumaron los pendientes Trinity de Cartier, un pañuelo de seda al cuello y botas altas de ante marrón, todos integrados en una paleta armónica y sobria.

A su lado, la princesa Charlotte continuó la estética con un abrigo beige con contrastes en marrón, de inspiración clásica. El diseño, acompañado por leotardos y bailarinas al tono, logró una coordinación sutil madre e hija.