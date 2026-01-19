Todos los sociales de la gran reapertura de la Avenida Sarmiento
Ciudad de Mendoza estrenó la renovada Avenida Sarmiento con una noche inolvidable que contó con tres escenarios, orquesta en vivo y DJ’s. Mirá las fotos.
El domingo 18 de enero, Ciudad de Mendoza celebró la puesta en valor de la Avenida Sarmiento con una jornada pensada para recorrer sin apuro y volver a apropiarse del espacio público. Música en vivo, propuestas gastronómicas, emprendedores locales y actividades para vecinos y turistas marcaron una tarde/noche que resignificó la vida de la avenida, ahora renovada y lista para una nueva etapa.
Luego de las obras impulsadas por la comuna que lidera Ulpiano Suarez, la Sarmiento mostró su nueva cara con una celebración que arrancó desde temprano. A partir de las 19 horas, la previa musical se desplegó junto a promociones especiales en los locales adheridos, invitando a caminar, sentarse en las veredas recién renovadas y disfrutar de la experiencia.
La propuesta artística se organizó en tres escenarios, uno ubicado en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. Esta disposición permitió que la música y el movimiento se expandieran a lo largo de la traza, generando distintos climas y momentos a medida que avanzaba la noche. A las 21 horas, el acto oficial reunió a vecinos, comerciantes y autoridades para el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, en un gesto simbólico que marcó el inicio formal de esta nueva etapa.
Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la presentación de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, entre las 21.30 y las 23, los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola tomaron la posta y le dieron ritmo a la avenida, acompañando el tránsito de gente con sets pensados para disfrutar al aire libre.
Durante toda la jornada, los stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo, le dieron identidad local al evento. Artesanías, productos regionales y propuestas creativas convivieron con el movimiento constante de quienes se acercaron a conocer la obra terminada.
Por supuesto, la gastronomía tuvo un rol protagónico y acompañó el festejo con una propuesta accesible y pensada para todos los públicos. Los locales comerciales, hoteleros y gastronómicos que participaron (Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo) ofrecieron tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.
Detrás del festejo, la obra sobre la Avenida Sarmiento dejó en evidencia una intervención urbana pensada a largo plazo. El recapado de la calzada con pavimento intertrabado mejora el flujo vehicular y responde a las exigencias de una arteria con alto tránsito, tanto de vehículos particulares como de transporte público. A esto se sumó la renovación integral de las veredas, ejecutada mediante licitación municipal, la cual fortalece la accesibilidad y experiencia de peatones y usuarios.