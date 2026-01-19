Presenta:

Todos los sociales de la gran reapertura de la Avenida Sarmiento

Ciudad de Mendoza estrenó la renovada Avenida Sarmiento con una noche inolvidable que contó con tres escenarios, orquesta en vivo y DJ’s. Mirá las fotos.

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

¡No te pierdas todas las fotos al final de la nota!

El domingo 18 de enero, Ciudad de Mendoza celebró la puesta en valor de la Avenida Sarmiento con una jornada pensada para recorrer sin apuro y volver a apropiarse del espacio público. Música en vivo, propuestas gastronómicas, emprendedores locales y actividades para vecinos y turistas marcaron una tarde/noche que resignificó la vida de la avenida, ahora renovada y lista para una nueva etapa.

Luego de las obras impulsadas por la comuna que lidera Ulpiano Suarez, la Sarmiento mostró su nueva cara con una celebración que arrancó desde temprano. A partir de las 19 horas, la previa musical se desplegó junto a promociones especiales en los locales adheridos, invitando a caminar, sentarse en las veredas recién renovadas y disfrutar de la experiencia.

IMG-20260119-WA0035
Promociones especiales y propuestas locales acompañaron la celebración de la obra terminada.

La propuesta artística se organizó en tres escenarios, uno ubicado en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. Esta disposición permitió que la música y el movimiento se expandieran a lo largo de la traza, generando distintos climas y momentos a medida que avanzaba la noche. A las 21 horas, el acto oficial reunió a vecinos, comerciantes y autoridades para el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, en un gesto simbólico que marcó el inicio formal de esta nueva etapa.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la presentación de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, entre las 21.30 y las 23, los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola tomaron la posta y le dieron ritmo a la avenida, acompañando el tránsito de gente con sets pensados para disfrutar al aire libre.

IMG-20260119-WA0016
Música y gastronomía se combinaron en una noche que marcó un antes y un después.

Durante toda la jornada, los stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo, le dieron identidad local al evento. Artesanías, productos regionales y propuestas creativas convivieron con el movimiento constante de quienes se acercaron a conocer la obra terminada.

Por supuesto, la gastronomía tuvo un rol protagónico y acompañó el festejo con una propuesta accesible y pensada para todos los públicos. Los locales comerciales, hoteleros y gastronómicos que participaron (Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo) ofrecieron tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

Detrás del festejo, la obra sobre la Avenida Sarmiento dejó en evidencia una intervención urbana pensada a largo plazo. El recapado de la calzada con pavimento intertrabado mejora el flujo vehicular y responde a las exigencias de una arteria con alto tránsito, tanto de vehículos particulares como de transporte público. A esto se sumó la renovación integral de las veredas, ejecutada mediante licitación municipal, la cual fortalece la accesibilidad y experiencia de peatones y usuarios.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

IMG_9888
Florencia Salguero, Ana Gallardo y Guadalupe Paz.

IMG_9860
Belén Devia y Agustín Carrillo.

IMG-20260119-WA0008
La gran reapertura que celebró la Ciudad.

IMG-20260119-WA0019
Ulpiano Suárez junto a Daniela Furlán.

IMG_9892
Directo desde Países Bajos: Robert, Jeroen, Ilse, Arnaud, Noa.

IMG_9890
Marina Salguero, Sol Pannitto y Malena Borda.

IMG_9886
Patricia, Vivian, Maria y Marcela se sumaron a la celebración.

IMG_9881
Agustín Iatrino, Iriel Zabala y Oriana Zabala.

IMG_9885
Jimena Molina junto a Matías Roger.

IMG_9861
Lian Rodríguez y Valentino Sarmiento.

IMG_9858
Silvia Escalona y Juan Francisco, junto a su mascota Gala.

IMG-20260119-WA0007
La avenida Sarmiento volvió a brillar.

IMG-20260119-WA0017
La Ciudad estrenó la renovada avenida Sarmiento con una noche inolvidable.

IMG_9891
Carla Fernández, Brisa Coria, Valentina Barrera y Francesca Fragapane.

IMG-20260119-WA0015
Tres escenarios, orquesta en vivo y DJ’s transformaron la avenida.

IMG-20260119-WA0014
Así se vivió la reapertura de la Avenida Sarmiento.

IMG-20260119-WA0020
Los mas pequeños también tuvieron su espacio.

IMG-20260119-WA0013
Gastronomía, música y emprendedores: la nueva vida de la avenida Sarmiento.

IMG_9889
Eduardo Guardatti también dio el presente en la celebración.

IMG-20260119-WA0006
La nueva vida de la Avenida Sarmiento.

IMG-20260119-WA0005
¡Los magos también estuvieron en la celebración!

IMG-20260119-WA0004
Nada como disfrutar con una copa de vino en la mano.

IMG-20260119-WA0032
Elsa y Marta disfrutaron de la reinauguración.

