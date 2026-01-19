Todos los sociales de la gran reapertura de la Avenida Sarmiento

Ciudad de Mendoza estrenó la renovada Avenida Sarmiento con una noche inolvidable que contó con tres escenarios, orquesta en vivo y DJ’s. Mirá las fotos.

¡No te pierdas todas las fotos al final de la nota!

El domingo 18 de enero, Ciudad de Mendoza celebró la puesta en valor de la Avenida Sarmiento con una jornada pensada para recorrer sin apuro y volver a apropiarse del espacio público. Música en vivo, propuestas gastronómicas, emprendedores locales y actividades para vecinos y turistas marcaron una tarde/noche que resignificó la vida de la avenida, ahora renovada y lista para una nueva etapa.

Luego de las obras impulsadas por la comuna que lidera Ulpiano Suarez, la Sarmiento mostró su nueva cara con una celebración que arrancó desde temprano. A partir de las 19 horas, la previa musical se desplegó junto a promociones especiales en los locales adheridos, invitando a caminar, sentarse en las veredas recién renovadas y disfrutar de la experiencia.

IMG-20260119-WA0035 Promociones especiales y propuestas locales acompañaron la celebración de la obra terminada. Maru Mena/MDZ La propuesta artística se organizó en tres escenarios, uno ubicado en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. Esta disposición permitió que la música y el movimiento se expandieran a lo largo de la traza, generando distintos climas y momentos a medida que avanzaba la noche. A las 21 horas, el acto oficial reunió a vecinos, comerciantes y autoridades para el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, en un gesto simbólico que marcó el inicio formal de esta nueva etapa.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la presentación de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, entre las 21.30 y las 23, los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola tomaron la posta y le dieron ritmo a la avenida, acompañando el tránsito de gente con sets pensados para disfrutar al aire libre.

IMG-20260119-WA0016 Música y gastronomía se combinaron en una noche que marcó un antes y un después. Maru Mena/MDZ Durante toda la jornada, los stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo, le dieron identidad local al evento. Artesanías, productos regionales y propuestas creativas convivieron con el movimiento constante de quienes se acercaron a conocer la obra terminada.