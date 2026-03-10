Escapada ideal: el destino que combina termas, río y bodegas, a un paso de Buenos Aires

En el noreste de la provincia de Entre Ríos , se encuentra una ciudad que lo tiene todo. Termas , actividades náuticas en el río , foodtrucks en la Costanera, cabalgatas, bodegas y un centro urbano con identidad propia. Todo eso, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires .

Se trata de Concordia , oficialmente llamada San Antonio de Padua de la Concordia , un destino imperdible del litoral argentino, ideal para aquellos que buscan una escapada para desconectar, disfrutar y relajar.

Uno de los principales atractivos de Concordia es su circuito termal. El municipio cuenta con tres complejos termales, que se adaptan a distintos estilos de viajes: desde la jornada “tranquila” para desconectar hasta complejos pensados para ir en familia.

“Entre Ríos está sobre el Acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más grandes que se conocen; abarca más de un millón de kilómetros cuadrados desde el sur de Brasil y parte de Argentina. Nuestros pozos tienen una profundidad de 1.200 metros aproximadamente y tenemos un agua surgente de entre 43 y 47° de temperatura”, contó Julia Niez, guía turística de Concordia , a MDZ .

Uno de los complejos preferidos por los turistas es el de Termas del Ayuí, en la zona del Perilago de Salto Grande. Este complejo destaca por su combinación de piletas termales y un gran Parque Acuático. Como si fuera poco, estas aguas termales son famosas por presentar múltiples propiedades terapéuticas debido a su composición mineromedicinal, bicarbonatada, alcalina y radioactiva.

“Poseen efectos diuréticos, estimulan las defensas del organismo y actúan como descontracturantes naturales. Su poder analgésico y cicatrizante ayuda a calmar dolores musculares y favorece la recuperación del tejido”, se lee en el sitio oficial de Concordia.

Otra parada termal obligatoria es la de las Termas de Punta Viracho, un complejo perfecto para alternar agua termal con paisaje de playa en el mismo día. El espacio se encuentra abierto durante todo el año y cuenta con dos piscinas ubicadas a metros de una playa de piedras de cara al Perilago de Salto Grande. Del lado izquierdo, hay un camping que muchos eligen para quedarse a descansar después de un día full termal.

Termas de Punta Viracho, Concordia, Entre Ríos. Las Termas de Punta Viracho, Concordia, Entre Ríos, y la vista a la costa del Lago de Salto Grande. Agustina Castro/MDZ

Asimismo, se encuentran las Termas Concordia, ubicadas a solo 15 minutos al norte de la ciudad de Concordia. Este complejo cuenta con un total de siete piscinas de aguas termales, algunas de uso exclusivo para niños y otras para adultos. Como si fuera poco, las termas están rodeadas de un espeso bosque de pinos y eucaliptus. Se trata de una de las opciones más elegidas por las familias que buscan relajarse y que sus hijos se diviertan.

Río Uruguay y Lago Salto Grande: deportes náuticos, playa y atardeceres

El gran “escenario natural” de Concordia se abre de cara al Río Uruguay, desde la Costanera de la ciudad de Concordia hasta el lago de Salto Grande. Allí, los vecinos y turistas pueden realizan deportes náuticos que van desde el kayak, remo, canotaje, SUP (Stand Up Paddle), windsurf, esquí acuático y motonáutica.

Río Uruguay, Concordia, Entre Ríos. Caminar a orillas del Río Uruguay, realizar remo, kayak y sup, son solo algunas de las actividades a las que invita el equipo de Canotaje y Caminatas (@canotajeycaminatascostanera). Agustina Castro/MDZ

Además, el municipio presta servicios públicos en la Costanera como sanitarios, proveeduría/cantina, parrillas, guardavidas y estacionamiento, para que todo aquel que elija pasar el día en la vera del Río Uruguay tenga todas las comodidades a su alcance. No está de más decir que, desde el atardecer, los foodtrucks presentan variadas opciones gastronómicas para disfrutar de sabores típicos mientras se aprecia el paisaje.

Cabalgatas y turismo rural: la otra Concordia

Cuando el plan pide aire puro, Concordia también se corre del borde del río para mostrar su costado rural. Uno de los imperdibles a la hora de visitar la ciudad entrerriana son las cabalgatas guiadas y las experiencias de día de campo en establecimientos de la zona.

Cabalgata en Concordia, Entre Ríos. Una de las actividades destacadas que ofrece Concordia es la cabalgata al atardecer en el increíble Establecimiento La Angélica. Agustina Castro/MDZ

En este sentido, el Establecimiento La Angélica destaca como uno de los puntos predilectos de turismo rural en Concordia, donde Agustín recibe a los grupos que, cada atardecer, se adentran a la aventura de montar a caballo inmersos dentro de una reserva natural. Sin dudas, Cabalgatas Concordia representa una opción perfecta para sentir la naturaleza montando caballos súper cuidados, un paisaje de atardecer mágico, y ritmo lento, rodeado de verde.

Bodegas a minutos de la ciudad: el auge del enoturismo entrerriano

Solemos pensar que los únicos puntos del país que ofrecen enoturismo son Mendoza, San Juan y Salta. Sin embargo, en el Litoral argentino también hay lugar para el vino. En Concordia, en las últimas décadas volvieron a alzarse bodegas y fincas que ofrecen recorridos, degustaciones y propuestas de enoturismo, una alternativa perfecta para probar cepas autóctonas.

Finca Fénix, en Concordia. En Concordia también hay enoturismo. Agustina Castro/MDZ

Una de las más destacadas es la Finca Fénix, que produce vinos de calidad premium desde 2020. “Finca Fénix ofrece una propuesta singular denominada “Vendimia de Entre Ríos”, una experiencia enoturística inmersiva que invita a conocer su historia, participar en la cosecha y el tradicional pisado de uvas, culminando con una degustación de vinos y espumantes elaborados en la bodega”, reza el sitio oficial de la finca liderada por Flavia Rigoni.

Otra de las más visitadas es la Bodega Siandra Hermanos, la cual propone una combinación perfecta entre tradición familiar, paisajes naturales y vinos de autor. Su historia comenzó en 2013 y, en 2022, presentaron su primera producción, titulada “Los Nietos”, con la que reflejaron la identidad y la calidez del terruño entrerriano. La bodega invita a degustar sus vinos blancos y tintos, en un paisaje rodeado de viñedos y plantaciones cítricas.

Gastronomía: pescado de río y parrilla

En Concordia, el río no solo se mira: también se prueba. La experiencia gastronómica suele apoyarse en pescados de río (boga, dorado, surubí) y en una lógica bien argentina de parrilla y porciones generosas. Sin embargo, hay opciones para todos los gustos, con cafés, restaurantes y bares a lo largo de la ciudad.

gastronomía en Concordia, Entre Ríos Así es La Posta, el restaurante que ofrece una carta impresionante en el centro de Concordia, Entre Ríos. Agustina Castro/MDZ

El Parque San Carlos y su vínculo con El Principito

Para bajar un cambio entre termas y río, el Parque San Carlos es una pieza clave del recorrido: se lo presenta como un gran espacio natural para caminar, con senderos y miradores, y con el Castillo San Carlos como ícono del lugar. Como si fuera poco, esta edificación está vinculada con la historia de El Principito, debido a que su autor, Antoine de Saint-Exupery se hospedó en el lugar.

El Principito: el castillo de Concordia que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry

Centro para caminar: plazas, peatonal, historia y detalles de arquitectura

En el casco urbano, la ciudad es cien por ciento “paseable” con sus plazas, una pintoresca peatonal y decenas de fachadas al estilo Art Nouveau.

En Concordia, la historia no queda encerrada en un museo: aparece en el paisaje y en los relatos del guía cuando el recorrido se acerca a la zona de Salto Chico. Ahí entra el episodio que le da espesor al destino: en 1811, José Gervasio Artigas condujo el movimiento conocido como Éxodo Oriental, una retirada masiva para escapar del avance realista y de las tensiones del período. En el relato local, el cruce y el refugio del otro lado del río explican por qué esta costa fue, durante décadas, zona de paso, asentamiento y conflicto.

Plaza 25 de Mayo, Concordia, Entre Ríos Monumento al General San Martín en el centro de la Plaza 25 de Mayo, Concordia, Entre Ríos. Agustina Castro/MDZ

El recorrido se completa con la refundación en 1831, cuando la ciudad adoptó el nombre de San Antonio de Padua de la Concordia, como una idea de “unión” en tiempos atravesados por discordias. Y desde ahí, la trama se vuelve productiva: saladeros, comercios, apellidos que marcaron época y una ciudad que aprendió a construirse entre el río, el trabajo y la frontera.

Concordia, a menos de una hora de vuelo desde Buenos Aires

Si tenés ganas de conocer y vivir la experiencia completa en Concordia, además de los viajes en colectivos de larga distancia, la ciudad cuenta con una conexión directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Humming Airways, avión, Concordia, Entre Ríos, Buenos Aires. La avioneta de la aerolínea argentina Humming Airways que conecta a la ciudad de Concordia con el Aeroparque “Jorge Newbery” en un vuelo de menos de 1 hora. Agustina Castro/MDZ

Tras la inauguración del Aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui de Concordia (COC), el municipio entrerriano anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea que une a Concordia con el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Se trata de un vuelo operado por la aerolínea argentina Humming Airways, en un avión Fairchild Swearingen Metro 23 (matrícula LV-BYM) con una capacidad de 19 pasajeros.

En menos de 1 hora, precisamente, en 45 minutos, se puede llegar a la ciudad de Concordia para disfrutar al máximo la escapada desde la Ciudad de Buenos Aires.

